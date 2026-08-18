Новости России

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

Ольга Созонова Автор статьи
Почтовые сервисы остаются популярными у россиян...

Фото: пресс-служба Yota.

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Почтовые сервисы остаются популярными у россиян. С начала лета ими воспользовались на 10% больше жителей страны, чем в аналогичном периоде прошлого года, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных пользователей.

В Татарстане динамика составила 24%, а наиболее востребованным сервисом стала Почта Mail. Чуть активнее этим способом переписки пользуются мужчины: их доля — 58%. Среди возрастных групп чаще пишут электронные письма люди 36–45 лет.

По стране лидерство в топе продолжает держать Почта Mail — на сервис приходится 55,8%. На втором месте находится Gmail с долей 26,8%, на третьем — «Яндекс Почта» (16,7%).

В совокупности отечественные почтовые сервисы формируют почти три четверти всего трафика электронной почты. На Почту Mail приходится более половины объёма. Gmail занимает чуть больше четверти, а почта Яндекса — около шестой части. Остальные сервисы, включая Rambler, Yahoo и Outlook, суммарно набирают менее 1%.

Наиболее активно электронной почтой пользуются россияне в возрасте от 26 до 45 лет. На абонентов 26–35 лет приходится чуть больше четверти от всего почтового трафика, ещё 30% генерируют пользователи 36–45 лет. Молодёжь от 14 до 20 лет обеспечивает лишь 8,4% трафика.

При этом у россиян в возрасте от 14 до 20 лет лидером становится Gmail: на него приходится 52% почтового трафика этой возрастной группы, тогда как доля Почты Mail — 40%. Это единственная крупная возрастная группа в столице, где зарубежный сервис опережает российского лидера. Больше половины трафика почтовых сервисов приходится на мужчин — 60%.

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