Россияне всё чаще выбирают собственный дом. В 2024 году на ИЖС пришлось 57,8% всего введённого жилья в стране, а общая площадь частных домов достигла 62,3 млн квадратных метров. В начале 2025 года тенденция сохранилась: на кадастровый учёт поставили 170,4 тысячи домов общей площадью 24,7 млн квадратных метров.

В среднем это около 145 квадратных метров на один дом. Но такой метраж подходит далеко не всем. Молодой паре часть комнат может оказаться лишней, семье с детьми важнее удобное распределение пространства, а тем, кто работает из дома или часто принимает родственников, нужны уже совсем другие решения.

Поэтому хороший проект начинается с понимания того, как семья будет жить в доме каждый день.

Редакция ProKazan поговорила с представителями коттеджного посёлка «Жемчужина» под Казанью и разобралась, какие проекты подходят под разные сценарии жизни и бюджеты, за какие метры действительно стоит платить и что можно изменить в готовой планировке.

От 98 до 163 квадратов: сколько дома действительно нужно семье

При выборе дома легко попасть в ловушку больших цифр. Кажется, что лишние 20 или 30 квадратных метров точно пригодятся, но потом их приходится отделывать, отапливать и обставлять мебелью, даже если часть комнат почти не используется.

В «Жемчужине» представлено шесть проектов площадью 98, 102, 116, 118, 147 и 163 квадратных метра. Самый компактный вариант рассчитан на 98 квадратных метров, а на сайте он представлен в диапазоне 80–98 квадратных метров.

Три дома уже готовы: площадью 116, 118 и 147 квадратных метров. Их можно посмотреть на месте и оценить реальные размеры комнат, расстояния между зонами и то, насколько комфортно ощущается пространство.

Компактные проекты на 98 и 102 квадратных метра подойдут тем, кому важно не переплачивать за помещение с лишними комнатами.



Для семьи с детьми логичнее рассматривать дома на 116 и 118 квадратных метров, где уже можно удобнее разделить общие и личные зоны, предусмотреть просторную кухню гостиную, детские и террасу с выходом в сад.

Для большой семьи или тех, кто часто принимает родственников, подойдут проекты на 147 и 163 квадратных метра. Здесь дополнительные санузлы, гардеробные, кабинет и гостевые комнаты уже работают на конкретный сценарий жизни. Для таких домов в посёлке можно рассматривать и более просторные участки, в том числе площадью свыше 20 соток.

Поэтому хороший проект начинается с простого вопроса: какие помещения семья действительно будет использовать каждый день. Именно за эти метры и имеет смысл платить.

Дом начинается не с планировки: почему участок может изменить весь сценарий жизни

Один и тот же дом на разных участках будет ощущаться по разному. Где-то он займет почти всё пространство, а где-то вокруг останется место для сада, бани, террасы и большой зоны отдыха.

В «Жемчужине» участки начинаются примерно от 10 соток и доходят до 20 соток и более. Для компактного дома и спокойного загородного сценария этого уже достаточно. Если семье важно проводить больше времени на улице, принимать гостей, поставить баню или разбить сад, логичнее смотреть на более просторные варианты.

Отдельную роль играет расположение. Невидовые участки позволяют войти в формат посёлка с более рациональным бюджетом. Видовые участки стоят выше, зато дают панорамы на реку “Сумку” или лес и по другому выстраивают саму жизнь вокруг дома: терраса, окна и зоны отдыха уже ориентируются на окружающий ландшафт.

Поэтому выбирать стоит не дом отдельно и не участок отдельно, а сразу их связку. Именно она определяет, сколько пространства останется у семьи, какой будет приватность и как участок будет работать каждый день.

Типовой проект не означает одинаковый дом: что действительно можно изменить под себя

Типовой проект часто воспринимают как жёсткий шаблон, где будущему владельцу остаётся только выбрать площадь. На практике важнее понять, какие изменения действительно повлияют на комфорт, а какие затронут уже конструкцию и архитектуру дома.

В «Жемчужине» представлено пять вариантов площадей и пять планировочных решений. Внутреннее пространство можно адаптировать под привычки семьи, если изменения не затрагивают несущие стены и перегородки. Например, по другому распределить комнаты, предусмотреть кабинет, гардеробную или изменить назначение отдельных зон.

При этом внешний облик домов остаётся единым. Фасады, материалы и архитектурный стиль Райта менять нельзя. Благодаря этому каждый собственник может настроить дом под себя, но сам посёлок со временем не превращается в набор случайных построек.

Именно здесь проходит разумная граница между индивидуальностью и общей концепцией: внутри дом подстраивается под семью, снаружи сохраняет архитектурную логику всей «Жемчужины».

Где заканчивается разумная экономия: как выбрать проект под свой бюджет

Бюджет на дом проще контролировать, если сразу разделить расходы на те, которые определяют качество здания на годы, и те, к которым можно вернуться позже.

В «Жемчужине» есть несколько уровней выбора. Стартовый вариант бизнес класса предполагает дом на невидовом участке от 10 соток. Базовый формат включает коттеджи средней площади на участках 10–15 соток, в том числе видовых. Премиальный сценарий начинается с больших участков от 20 соток, панорамных окон и видов на реку Сумку или лес.

При этом в коттеджном поселке не экономят на материалах и конструктивных решениях. Особое внимание уделяют фундаменту, стенам, кровле и инженерным системам, поскольку именно от них зависит, насколько тёплым, безопасным и надёжным останется дом спустя годы.

А вот внутреннюю отделку можно делать поэтапно. То же касается площади и планировки: если семье не нужны дополнительные комнаты, которыми будут пользоваться лишь время от времени, нет смысла увеличивать метраж только ради запаса.

Разумная экономия здесь начинается с приоритетов. Сначала стоит вложиться в качественную основу дома, а всё, что можно изменить без капитальной переделки, оставить на потом.

Выбор дома в итоге сводится не к поиску максимальной площади или самой эффектной планировки. Гораздо важнее понять, как пространство будет работать именно для вашей семьи, сколько земли действительно нужно и за какие решения стоит платить сразу.

В «Жемчужине» можно выбрать один из шести проектов площадью от 98 до 163 квадратных метров, а три готовых дома на 116, 118 и 147 квадратных метров уже можно посмотреть на месте. Так проще оценить реальные размеры комнат, планировку и понять, какой формат подходит именно вашей семье. Записаться на просмотр коттеджного посёлка «Жемчужина» и подобрать подходящий вариант можно напрямую у представителей проекта.

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