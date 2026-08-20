Технологии

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В июле Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold8, который в сложенном виде напоминает паспорт, а в разложенном — почти квадратный мини-планшет. Новинка получила широкий внешний 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и внутренний 7,6-дюймовый экран.

Устройство весит всего 201 г при толщине 9,7 мм в сложенном виде и 4,5 мм в разложенном. Корпус выполнен из алюминия со стеклянной задней панелью, доступны кремовый, графитовый и лавандовый цвета. Внутри — 8-ядерный Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 4800 мАч с проводной зарядкой 45 Вт и беспроводной 20 Вт. Экраны AMOLED поддерживают 120 Гц и антибликовое покрытие, корпус защищен по стандарту IP48.

Складку на внутреннем дисплее сделали менее заметной благодаря титановой пластине, однако шарнир не фиксируется в промежуточном положении. Камеры включают основной и сверхширокоугольный модули по 50 МП, две селфи-камеры по 10 МП и поддержку записи видео 8K при 30 fps.

Цена Galaxy Z Fold8 стартует от 149 990 рублей за базовую версию, максимальная комплектация обойдется в 229 990 рублей. В обзоре отмечают удобство широкого внешнего экрана, хорошую адаптацию приложений и многозадачность, но критикуют отсутствие фиксации шарнира и мелкий шрифт в мессенджерах.

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