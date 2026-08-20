Технологии

Робот в физическом корпусе способен пройти капчу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Возможно ли роботу пройти капчу? Да, если у него есть физическое тело и он может реально двигать мышкой и нажимать клавиши. Так считает сооснователь Promobot Олег Кивокурцев. В сети распространилось видео с андроидом, который выбирает нужные изображения, но, скорее всего, ролик создан нейросетью.

Кивокурцев поясняет: когда ИИ действует только программно, капчу решить почти невозможно, так как система видит, что движения мыши не настоящие. Но физический робот с системой распознавания объектов может обмануть защиту, направляя сигнал на руку и двигая мышкой. Это работает и на мобильных устройствах, где используются другие алгоритмы.

Однако современные капчи становятся сложнее. Алексей Хахунов, гендиректор Nevel.ai, отмечает, что для каждого типа заданий нужны отдельные ML-модели, а обход капчи с помощью ИИ затруднителен из-за анализа данных браузера. Сама аббревиатура CAPTCHA расшифровывается как полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга.

Интересно, что при прохождении капчи Google (выбор машин, автобусов) ответы людей используются для обучения ИИ, о чем говорится в патенте 2015 года. По мнению портала Medium, так тренируют беспилотные автомобили. Иногда и люди ошибаются в капче из-за нечетких картинок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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