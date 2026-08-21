Новости Казани

Новые трамвай и троллейбус вышли на маршруты Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани началась тестовая эксплуатация двух новых моделей общественного транспорта: низкопольного трамвая «71-711» челябинского производства и троллейбуса «КАМАЗ-62825» из Набережных Челнов. Трамвай вышел на маршрут №7, троллейбус — на №1, №5 и №8. По итогам месячной обкатки город решит, закупать ли технику.

Технику представили мэру Ильсуру Метшину. Он напомнил, что казанский транспорт ежедневно перевозит около 750 тысяч пассажиров, из них 140 тысяч ездят на трамваях и троллейбусах. По словам градоначальника, при обновлении парка важно учитывать отзывы пассажиров и то, как машины покажут себя в реальных условиях.

Трамвай «71-711» собирают из отечественных комплектующих. Вагон вмещает 120 человек, внутри — 32 сидячих места, кондиционеры, USB-разъемы, видеонаблюдение и мультимедийные экраны. Низкий пол и аппарель у средней двери упрощают посадку маломобильным пассажирам, а четыре асинхронных двигателя позволяют экономить до 30% электроэнергии. Водитель Асия Гайнутдинова отметила плавность хода: «Скорость практически не чувствуется».

Троллейбус «КАМАЗ-62825» рассчитан на 86 пассажиров. Главная фишка — автономный ход до 30 км: при обрыве контактной сети или ДТП он может продолжить движение без штанг. Машина оборудована кондиционером, автоинформатором, видеонаблюдением и системой наклона кузова. Директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков отметил, что это дает новые возможности для маршрутов.

В течение месяца специалисты оценят эксплуатационные характеристики, а пассажиры смогут оставить отзыв по QR-кодам в салоне. Сейчас в парке Казани 107 трамваев и 192 троллейбуса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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