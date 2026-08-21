SHOT: экс-губернатор Хорошавин работает бетонщиком в колонии
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный по делам о взятках, работает бетонщиком в исправительной колонии № 13 в Хабаровском крае. После обучения ему присвоили второй разряд бетонщика, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, сейчас Хорошавин трудится в цехе бетонных изделий. Он занимается изготовлением тротуарной плитки и бордюров.
Бывший глава региона содержится в обычных условиях. SHOT утверждает, что у него есть как поощрения за добросовестный труд, так и взыскания. Их соотношение канал оценивает как семь к шести.
По информации источника, Хорошавина дважды ловили с телефоном. За это он провел 15 суток в штрафном изоляторе.
Хорошавина задержали в 2015 году. Это был первый в постсоветской истории России случай задержания действующего главы региона.
Во время обысков у бывшего губернатора изымали крупные суммы наличных, ювелирные изделия, коллекцию часов и другие ценности. Позднее суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по совокупности дел о взятках.
Ранее в судебных материалах, с которыми знакомились РИА Новости, также говорилось, что Хорошавин в ИК-13 осваивал профессию бетонщика и участвовал в работах по ремонту и благоустройству колонии.
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