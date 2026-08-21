Презентация ноутбуков Googlebook с Android назначена на 15 сентября
Google назначила презентацию новых ноутбуков Googlebook на 15 сентября. Как сообщают СМИ, компания уже разослала приглашения на мероприятие, где также покажет операционную систему на базе Android.
О планах выпустить такие устройства Google рассказывала еще в мае, тогда же стало известно, что ОС будет основана на Android. По слухам, система получила неофициальное название Aluminum OS, но официальное имя пока не раскрывается. Ожидается, что она объединит Chrome OS и Android, при этом основой станет Android.
Отличительной чертой всех моделей станет светящаяся панель Glowbar, которая сможет реагировать, например, на уведомления. Первыми партнерами Google по производству ноутбуков станут Asus, HP, Lenovo и Dell.
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