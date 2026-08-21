Технологии

Презентация ноутбуков Googlebook с Android назначена на 15 сентября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Google назначила презентацию новых ноутбуков Googlebook на 15 сентября. Как сообщают СМИ, компания уже разослала приглашения на мероприятие, где также покажет операционную систему на базе Android.

О планах выпустить такие устройства Google рассказывала еще в мае, тогда же стало известно, что ОС будет основана на Android. По слухам, система получила неофициальное название Aluminum OS, но официальное имя пока не раскрывается. Ожидается, что она объединит Chrome OS и Android, при этом основой станет Android.

Отличительной чертой всех моделей станет светящаяся панель Glowbar, которая сможет реагировать, например, на уведомления. Первыми партнерами Google по производству ноутбуков станут Asus, HP, Lenovo и Dell.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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