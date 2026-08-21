В Татарстане в 2026 году 470 работ ЕГЭ получили 100 баллов

В Татарстане подвели итоги ЕГЭ-2026: 470 работ получили максимальный балл, 240 из них — у казанских школьников. Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что казанское образование — опора не только для Татарстана, но и для всей России, и опыт столичных школ перенимают другие регионы.

Всего в государственной итоговой аттестации участвовали около 23 тысяч выпускников. Средний балл по русскому языку вырос до 66,76, по профильной математике — до 71,8, а базовая математика в среднем оценена на 4,32. 182 школьника стали стобалльниками, 28 набрали по 200 баллов, двое — 300.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что город поднял высокую планку — теперь её нужно удержать и идти дальше. Рособрнадзор пообещал не усложнять ЕГЭ и не выходить за пределы школьной программы: все задания будут в пределах учебника, без сюрпризов.