«ПСЖ» хочет расстаться с Шевалье и Забарным

В «Пари Сен-Жермен» могут произойти кадровые изменения. По информации журналиста Ромена Молина, французский клуб по-прежнему готов расстаться с вратарем Люкой Шевалье и рассмотрит возможные предложения по защитнику Илье Забарному, сообщает LMDPSG со ссылкой на выпуск Молина.

Шевалье перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из «Лилля». Контракт голкипера с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

По данным СМИ, французский вратарь потерял место в основном составе после конкуренции с Матвеем Сафоновым. Еще в июне сообщалось, что Шевалье может искать варианты для получения игровой практики.

Вторым игроком, по которому «ПСЖ» может выслушать предложения, называют Илью Забарного. Украинский центральный защитник также пополнил состав парижан в августе 2025 года, перейдя из «Борнмута».

Контракт Забарного с клубом действует до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 40 млн евро.

На официальном сайте «ПСЖ» Шевалье, Сафонов и Забарный указаны в составе первой команды. Поэтому речь пока идет о возможных трансферных решениях, а не об официально объявленном уходе игроков.

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