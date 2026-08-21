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Дни культуры Татарстана открылись в Москве у памятника Тукаю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Москве у памятника Габдулле Тукаю стартовали 16-е Дни культуры Татарстана. Открылись они традиционным возложением цветов: к монументу вместе с писателями республики пришли организаторы и гости. В этом году у памятника двойной юбилей — 15 лет со дня установки и 140 лет со дня рождения поэта.

Заместитель премьер-министра Татарстана, полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин напомнил, что программа каждый год начинается именно здесь. «Мы рады, что приезжают не только известные авторы, но и молодые, за которыми будущее татарской литературы», — отметил он. Автор монумента, народный художник России Салават Щербаков признался, что даже не заметил, как пролетели 15 лет.

После церемонии участники вместе исполнили «Туган тел» на стихи Тукая. Затем в Татарском культурном центре Москвы прошла встреча с писателями из Казани, посвящённая 140-летию Тукая и 120-летию Мусы Джалиля. Свои книги и самоучитель татарского языка представили Рифат Салах, Галимжан Гильманов, Хабир Ибрагимов, Альбина Абсалямова и Айгуль Ахметгалиева. В холле открылась выставка «Тукай и музыка» с работами учеников казанской художественной школы — авторам от 11 до 13 лет.

В церемонии также участвовали замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, представители автономии татар Москвы и Союза писателей республики.

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