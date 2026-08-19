Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Домашние котлеты могут получиться суховатыми даже из хорошего фарша. Раньше лук для них я просто нарезала мелкими кубиками и вмешивала в мясо. Но крупные кусочки не всегда успевают хорошо приготовиться, а распределяются по фаршу неравномерно.

Теперь делаю проще — натираю лук на мелкой терке вместе с выделившимся соком и только после этого соединяю с фаршем. Луковая масса распределяется практически по всей котлете, а внутри не остаются жесткие кусочки.

Луковый сок не отжимаю

На 500 г фарша обычно достаточно одной средней луковицы. Натираю ее непосредственно перед приготовлением, чтобы сохранить весь выделившийся сок.

Для котлет понадобится:

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 средняя луковица;

яйцо — 1 шт. по желанию;

белый хлеб — 70–80 г;

вода — для замачивания хлеба;

соль и перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Хлеб ненадолго замачиваю в воде, слегка отжимаю и добавляю к мясу. Молоко здесь совершенно необязательно: обычная вода позволяет размягчить мякиш, не добавляя лишнего вкуса.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше старалась нарезать луковицу как можно мельче, но отдельные кусочки все равно попадались в готовых котлетах. С теркой оказалось намного проще. Главное — я не отжимаю получившуюся массу: весь луковый сок отправляется непосредственно в фарш».

Фарш долго не вымешиваю

После добавления лука, хлеба, соли и перца массу нужно хорошо соединить, но превращать приготовление котлет в десятиминутное вымешивание не стоит. Слишком интенсивная обработка способна сделать структуру более плотной.

Перемешиваю до равномерного распределения ингредиентов и проверяю консистенцию. Если фарш получился слишком мягким из-за особенно сочной луковицы, сразу засыпать его большим количеством муки или сухарей не спешу.

Лучше поставить массу в холодильник примерно на 15–20 минут. Охлажденный фарш обычно легче формуется.

Яйцо добавляю не всегда

Распространено мнение, что без яйца котлеты обязательно развалятся. На практике хорошо подготовленный мясной фарш способен держать форму и без него.

Яйцо полезно, если масса действительно получается недостаточно связанной. Но несколько яиц на небольшую порцию мяса могут сделать готовые котлеты плотнее.

Поэтому на 500 г фарша использую максимум одно яйцо, а иногда обхожусь совсем без него.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Я долго считала, что яйцо отвечает именно за сочность, поэтому добавляла его автоматически. Сейчас сначала смотрю на сам фарш. Если масса нормально лепится, дополнительное яйцо часто вообще не требуется. А вот тертый лук оставляю почти всегда — разница в текстуре мне нравится гораздо больше».

Сначала хорошо разогреваю сковороду

Формирую котлеты влажными руками и выкладываю на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Первые минуты стараюсь их не двигать, чтобы снизу сформировалась корочка.

После этого переворачиваю и довожу до полной готовности на умеренном огне. Слишком долго жарить котлеты «для надежности» тоже не стоит — лишнее время на сковороде означает дополнительную потерю влаги.

Для изделий из фарша особенно важна полноценная термическая обработка. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тщательно прожаривать блюда из рубленого мяса, поскольку потенциальное загрязнение может находиться не только на поверхности продукта.

Терка решила сразу две проблемы

Главное отличие от нарезанного лука заметно еще при формировании котлет. В фарше нет отдельных крупных кубиков, которые выпадают или остаются жесткими после приготовления, а сок равномерно распределяется по мясной массе.

Поэтому теперь моя схема простая: лук натираю на мелкой терке, сок не отжимаю, фарш перемешиваю только до однородности и не пересушиваю котлеты на сковороде.

Один дополнительный прием занимает меньше минуты, зато мелко шинковать луковицу для каждой порции котлет больше не приходится.

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