Новости Казани

Пользователи Mail из Казани смогут обратиться за помощью в MAX

Анастасия Шарова Автор статьи
Пользователи сервисов Mail из Казани получили н...

Про Казан

Подписаться на Дзен.канал

Пользователи сервисов Mail из Казани получили новый способ связи с технической поддержкой. Теперь обратиться за помощью можно через специальный чат-помощник в мессенджере MAX, сообщает пресс-служба Mail.

Через новый канал можно найти ответ на вопрос или перейти к общению с оператором. Для обращения нужно написать в сообщество Mail либо в чат «@mail_support_bot» в MAX.

Чат-помощник принимает вопрос пользователя и определяет его тему по частым обращениям. После этого он предлагает готовый ответ или рекомендацию. Для работы используется технология дополненного поиска: она объединяет возможности больших языковых моделей и данные из раздела «Помощь» сервисов Mail.

Если вопрос не удается решить автоматически, чат-помощник запросит дополнительные сведения. Затем он передаст обращение специалисту поддержки, который продолжит диалог с пользователем в том же чате.

По словам руководителя направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail Павла Андреева, обращение в поддержку должно оставаться простым и удобным.

Обращение в техническую поддержку должно быть всегда простым и удобным для пользователя. Благодаря новому каналу, ему не нужно искать отдельный раздел поддержки или переходить в сервис — достаточно написать в мессенджере, который активно используется в повседневной жизни. Теперь каждое пятое обращение от пользователей мы получаем через MAX», — отмечает руководитель направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail Павел Андреев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Новости России

день назад

Билайн предложил родителям бесплатно подключить «Детский режим» к началу учебного года

санэпидемстанция красногорск

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Новости России

3 дня назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

вязаные игрушки крючком цена в Москве

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Кулинария

14 часов назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Технологии

10 часов назад

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Технологии

день назад

Honor готовит складной смартфон с Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и батареей на 7000 мА·ч

Технологии

час назад

MSI выпустит Prestige 14 Flip AI+ с картинами Ван Гога за €2499
Новости Татарстана
3 часа назад

Авиакомпанию оштрафовали за нарушения на рейсе Москва — Бугульма

Приволжская транспортная прокуратура оштрафовал...

Кулинария

час назад

Макароны превращаются в липкий ком сразу после варки: что нужно сделать вместо масла

Интересное в Казани

10 часов назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится

Технологии

час назад

Qualcomm может представить два флагманских Snapdragon 8 Elite

Технологии

2 часа назад

Веб-сервис с 3D-моделями органов и дополненной реальностью создают в России
В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тыс...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

Кулинария

2 часа назад

Гуляш получается жестким даже после часа тушения: какое мясо зря режут слишком мелко

Жилые комплексы: Новости

3 часа назад

В Татарстане бесплатно уточнили границы более 10,7 тыс. объектов недвижимости

Технологии

3 часа назад

OpenAI представила ChatGPT для подростков с усиленной защитой
Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн ...
Новости Татарстана
день назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры