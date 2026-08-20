Пользователи Mail из Казани смогут обратиться за помощью в MAX

Пользователи сервисов Mail из Казани получили новый способ связи с технической поддержкой. Теперь обратиться за помощью можно через специальный чат-помощник в мессенджере MAX, сообщает пресс-служба Mail.

Через новый канал можно найти ответ на вопрос или перейти к общению с оператором. Для обращения нужно написать в сообщество Mail либо в чат «@mail_support_bot» в MAX.

Чат-помощник принимает вопрос пользователя и определяет его тему по частым обращениям. После этого он предлагает готовый ответ или рекомендацию. Для работы используется технология дополненного поиска: она объединяет возможности больших языковых моделей и данные из раздела «Помощь» сервисов Mail.

Если вопрос не удается решить автоматически, чат-помощник запросит дополнительные сведения. Затем он передаст обращение специалисту поддержки, который продолжит диалог с пользователем в том же чате.

По словам руководителя направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail Павла Андреева, обращение в поддержку должно оставаться простым и удобным.