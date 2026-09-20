Картошка и немного муки — больше почти ничего: итальянские ньокки получаются нежнее привычных клецок

Для домашних ньокки не требуется сложное тесто. Основа почти аскетичная: картофель, немного муки и соль. Но именно простота делает рецепт требовательным к пропорциям — если подсыпать муку без меры, вместо нежных картофельных подушечек получатся плотные клецки.

Главный принцип — сохранить картофель максимально сухим. Тогда он возьмет меньше муки, а готовые ньокки останутся мягкими.

Что понадобится

картофель — 700 г;

пшеничная мука — примерно 140–180 г;

яичный желток — 1 шт. по желанию;

соль — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 30 г для подачи;

твердый сыр — 40–50 г для подачи.

Количество муки здесь нельзя определить абсолютно точно заранее. Оно зависит от сорта картофеля и количества оставшейся в нем влаги.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для ньокки картофель предпочитаю запекать в кожуре, а не варить очищенным в воде. Мякоть получается суше, поэтому в тесто потом приходится вмешивать меньше муки».

Как приготовить домашние ньокки

Картофель тщательно вымойте и запекайте в кожуре при 200 °C примерно 45–60 минут в зависимости от размера клубней. Нож должен свободно проходить до середины. Еще теплый картофель очистите и пропустите через пресс либо тщательно разомните. Блендер использовать не стоит: интенсивное измельчение делает картофельную массу клейкой. Разложите пюре тонким слоем и оставьте на несколько минут, чтобы вышел лишний пар. Посолите. При желании вмешайте желток. Добавьте сначала около 120–140 г муки и быстро соберите мягкое тесто. Если оно совсем не держит форму, понемногу подсыпайте оставшуюся муку. Долго месить не нужно. Разделите тесто на несколько частей и раскатайте каждую в жгут толщиной примерно 2 см. Нарежьте небольшими кусочками. При желании слегка прокатите каждый кусочек по зубцам вилки — бороздки помогают соусу лучше удерживаться на поверхности. Опускайте ньокки партиями в подсоленную воду при умеренном кипении. После того как они всплывут, дайте им приготовиться еще примерно минуту и вынимайте шумовкой.

Почему лишняя мука портит ньокки

Картофельная масса сначала кажется довольно липкой, поэтому возникает желание постоянно подсыпать муку. Но после каждой дополнительной порции готовые ньокки становятся плотнее.

По этой же причине тесто не нужно долго вымешивать, как хлебное. Достаточно добиться состояния, при котором из него можно аккуратно сформировать жгуты.

Если картофель варили в воде, после приготовления клубни полезно хорошо обсушить. Чем больше влаги останется в основе, тем больше муки она потребует.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед тем как нарезать всю партию, отвариваю один пробный ньокки. Если он сохраняет форму и остается нежным, муки достаточно. Это лучше, чем заранее забивать все тесто дополнительной мукой».

Самый простой вариант подачи — растопить на сковороде сливочное масло, переложить туда готовые ньокки и прогреть около минуты. Сверху остается добавить тертый сыр и черный перец. Нейтральная картофельная основа также хорошо сочетается с томатным, грибным или сливочным соусом.

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