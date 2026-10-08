В российских банках прошел очередной спад ставок по накопительным счетам

Средняя базовая доходность накопительных счетов в крупнейших российских банках в сентябре 2026 года продолжила снижаться. Среди 20 ведущих кредитных организаций показатель составил 7,96% годовых, сообщает Fomag.ru со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги», переданные ТАСС.

За месяц средняя базовая ставка уменьшилась на 0,03 процентного пункта. По итогам третьего квартала снижение составило 0,07 процентного пункта.

Изменились и максимальные ставки, которые банки предлагают клиентам при выполнении дополнительных условий. В сентябре их средний уровень опустился до 13,71% годовых. За месяц показатель снизился на 0,16 процентного пункта, а за третий квартал — на 0,06 процентного пункта.

При расчете максимальной доходности учитывались надбавки и бонусы, которые кредитные организации начисляют при соблюдении специальных требований. Такие условия могут быть связаны с использованием банковских карт или размещением определенной суммы средств.

Большинство банков из исследования в сентябре не меняли параметры накопительных счетов. В 17 из 20 кредитных организаций базовые и максимальные ставки остались прежними.

Корректировки провели только отдельные участники рынка. Один банк снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта, а другой повысил ее на такую же величину. По максимальным ставкам изменения также были разнонаправленными: один банк увеличил показатель на 0,60 процентного пункта, другой уменьшил его на 1 процентный пункт.

Самая высокая ставка по накопительным счетам на российском рынке сохранилась на уровне 16% годовых. Такой же показатель фиксировался и месяцем ранее. Однако повышенная доходность действует только при соблюдении дополнительных условий и распространяется на ограниченную сумму.

Таким образом, по итогам сентября средняя базовая ставка по накопительным счетам в крупнейших банках составила 7,96% годовых. Средняя максимальная доходность с учетом бонусов и надбавок достигла 13,71% годовых.

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