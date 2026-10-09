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ЧМ по дзюдо прошел с лучшим результатом женской сборной РФ за 33 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Женская сборная России на чемпионате мира по дзюдо в Баку повторила лучший результат отечественных спортсменок за последние 33 года. Россиянки завоевали две бронзовые медали, сообщает Федерация дзюдо России.

В весовой категории до 48 кг бронзовым призером стала Сабина Гилязова. По ходу турнира она провела несколько напряженных схваток и смогла подняться на пьедестал.

Еще одну бронзовую награду принесла команде Мадина Таймазова, выступавшая в категории до 70 кг. Ее результат также вошел в общий медальный итог женской сборной России на турнире.

Таким образом, российские дзюдоистки повторили достижение 1993 года. Тогда на чемпионате мира бронзовые медали завоевали Виктория Казунина в весовой категории до 72 кг и Светлана Гундаренко в весе свыше 72 кг.

Нынешний результат стал для женской команды одним из наиболее значимых за последние десятилетия. Две бронзовые награды подтвердили, что российские спортсменки продолжают сохранять конкурентоспособность на мировом уровне.

Чемпионат мира по дзюдо в Азербайджане продолжается и завершится 11 октября. Сборную России на турнире представляют 23 спортсмена: 12 мужчин и 11 женщин.

Российские дзюдоисты выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Для команды это придает участию в турнире дополнительное значение.

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