Каприн рассказал о спаде одногодичной летальности онкопациентов в России
Одногодичная летальность среди пациентов с онкологическими заболеваниями в России за десять лет снизилась на 7 процентных пунктов. Об этом заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, в 2015 году этот показатель составлял 23,6%. По итогам 2025 года он уменьшился до 16,6%.
Каприн подчеркнул, что речь идет о последовательной тенденции, а не о разовом изменении статистики. По его словам, такие данные указывают на улучшение результатов оказания онкологической помощи.
Снижение летальности онколог связал с более ранним выявлением заболеваний, ускорением диагностики и доступностью современных методов лечения.
Каприн отметил, что улучшение этих направлений помогает повышать эффективность помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
Может быть интересно:
- Из пачки творога готовлю ужин вместо сырников: добавляю картошку и получаю сытные лепешки
- Драники хрустят только первые 5 минут, а потом становятся мягкими: почему проблема совсем не в масле
- Картошку натираю, добавляю 2 яйца и немного сыра: целая сковорода ужина почти из ничего на скорую руку
- Сырники красиво подрумянились, а внутри остались сырыми: почему прибавлять огонь в такой ситуации бесполезно
- Сфотографировали документ, а текст получился мелким: телефон умеет превратить снимок в нормальный скан без принтера
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец