Одногодичная летальность среди пациентов с онкологическими заболеваниями в России за десять лет снизилась на 7 процентных пунктов. Об этом заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в 2015 году этот показатель составлял 23,6%. По итогам 2025 года он уменьшился до 16,6%.

Каприн подчеркнул, что речь идет о последовательной тенденции, а не о разовом изменении статистики. По его словам, такие данные указывают на улучшение результатов оказания онкологической помощи.

Снижение летальности онколог связал с более ранним выявлением заболеваний, ускорением диагностики и доступностью современных методов лечения.

Каприн отметил, что улучшение этих направлений помогает повышать эффективность помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

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