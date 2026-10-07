Лаваш режу ножницами прямо в миску: 2 яйца и горсть сыра — завтрак готов за 10 минут
ПроКазань
Тонкий лаваш для такого завтрака даже не нужно раскладывать на столе. Складываю его в несколько раз и режу кухонными ножницами прямо в миску небольшими полосками. Туда же идут два яйца и тертый сыр — через несколько минут на сковороде получается румяная лепешка с мягкой серединой.
Удобнее всего этот способ, когда от упаковки осталось один-два листа лаваша и делать обычные конвертики уже не хочется. Нарезанные кусочки смешиваются с яйцом и становятся основой, которая хорошо держит форму.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Лаваш лучше резать полосками шириной около 1–2 см. Слишком крупные куски хуже соединяются яйцом, а совсем мелкие быстро размокают — вместо выраженной текстуры получается плотная однородная масса».
Что отправить в миску
На одну большую или две небольшие порции понадобится:
тонкий лаваш — 80–100 г;
яйца — 2 шт.;
твердый или полутвердый сыр — 70 г;
молоко — 2 ст. л.;
соль — небольшая щепотка;
черный перец — по вкусу;
растительное масло — 1 ч. л.
С солью лучше не спешить: некоторые сорта сыра сами по себе достаточно соленые.
От миски до сковороды
Лаваш нарежьте ножницами прямо в глубокую миску полосками или небольшими квадратиками.
Разбейте туда два яйца, добавьте молоко и перемешайте, чтобы яичная смесь распределилась по кусочкам лаваша.
Сыр натрите на крупной терке. Примерно две трети вмешайте в общую массу, остальное оставьте для верха.
Разогрейте сковороду диаметром 20–22 см с небольшим количеством масла. Выложите смесь и разровняйте слоем примерно 2 см.
Готовьте под крышкой на огне ниже среднего около 4 минут. Низ должен подрумяниться, а верх — начать схватываться.
Осторожно переверните лепешку при помощи широкой лопатки или тарелки. Посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 2–3 минуты под крышкой.
Не прибавляйте огонь ради скорости
Сильный нагрев здесь скорее помешает. Лаваш быстро поджарится снизу, пока яйцо в середине еще останется жидким. Умеренный огонь дает начинке время прогреться, а сыру — расплавиться.
Перед нарезкой готовому завтраку достаточно полежать на тарелке минуту. Если середина уже плотная, а сыр расплавился, держать лепешку на сковороде дольше не стоит — тонкий лаваш быстро становится сухим.
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