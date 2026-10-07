Кулинария

Лаваш режу ножницами прямо в миску: 2 яйца и горсть сыра — завтрак готов за 10 минут

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Быстрый завтрак из тонкого лаваша, двух яиц и с...

ПроКазань

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Тонкий лаваш для такого завтрака даже не нужно раскладывать на столе. Складываю его в несколько раз и режу кухонными ножницами прямо в миску небольшими полосками. Туда же идут два яйца и тертый сыр — через несколько минут на сковороде получается румяная лепешка с мягкой серединой.

Удобнее всего этот способ, когда от упаковки осталось один-два листа лаваша и делать обычные конвертики уже не хочется. Нарезанные кусочки смешиваются с яйцом и становятся основой, которая хорошо держит форму.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Лаваш лучше резать полосками шириной около 1–2 см. Слишком крупные куски хуже соединяются яйцом, а совсем мелкие быстро размокают — вместо выраженной текстуры получается плотная однородная масса».

Что отправить в миску

На одну большую или две небольшие порции понадобится:

  • тонкий лаваш — 80–100 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • твердый или полутвердый сыр — 70 г;

  • молоко — 2 ст. л.;

  • соль — небольшая щепотка;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — 1 ч. л.

С солью лучше не спешить: некоторые сорта сыра сами по себе достаточно соленые.

От миски до сковороды

  1. Лаваш нарежьте ножницами прямо в глубокую миску полосками или небольшими квадратиками.

  2. Разбейте туда два яйца, добавьте молоко и перемешайте, чтобы яичная смесь распределилась по кусочкам лаваша.

  3. Сыр натрите на крупной терке. Примерно две трети вмешайте в общую массу, остальное оставьте для верха.

  4. Разогрейте сковороду диаметром 20–22 см с небольшим количеством масла. Выложите смесь и разровняйте слоем примерно 2 см.

  5. Готовьте под крышкой на огне ниже среднего около 4 минут. Низ должен подрумяниться, а верх — начать схватываться.

  6. Осторожно переверните лепешку при помощи широкой лопатки или тарелки. Посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 2–3 минуты под крышкой.

Не прибавляйте огонь ради скорости

Сильный нагрев здесь скорее помешает. Лаваш быстро поджарится снизу, пока яйцо в середине еще останется жидким. Умеренный огонь дает начинке время прогреться, а сыру — расплавиться.

Перед нарезкой готовому завтраку достаточно полежать на тарелке минуту. Если середина уже плотная, а сыр расплавился, держать лепешку на сковороде дольше не стоит — тонкий лаваш быстро становится сухим.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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