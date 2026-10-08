Кулинария

Плов получается вкусным, но рис упорно слипается в кашу: какую ошибку почти все совершают еще до добавления воды

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Почему рис в плове слипается и превращается в к...

ПроКазань

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Мясо подрумянилось, морковь стала мягкой, специи дали нужный аромат — а рис в готовом плове снова держится одним липким комком. Часто проблема начинается еще до того, как в казан или кастрюлю наливают воду: рис недостаточно хорошо промывают.

Одного быстрого полоскания под краном мало. На поверхности крупы остается крахмальная пыль, которая при нагревании переходит в жидкость и загущает ее. Зерна начинают легче склеиваться между собой, и вместо рассыпчатого плова получается мягкая вязкая масса.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Рис для плова я советую промывать несколькими порциями прохладной воды, аккуратно перебирая зерна пальцами. Ориентироваться лучше не на число промываний, а на воду: когда она из молочно-белой становится почти прозрачной, основная часть поверхностного крахмала удалена».

Как подготовить рис

Для домашнего плова на 4–5 порций понадобится:

  • длиннозерный рис — 400 г;

  • говядина или баранина — 500 г;

  • морковь — 400 г;

  • репчатый лук — 2 шт.;

  • растительное масло — 70 мл;

  • чеснок — 1 головка;

  • зира — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу;

  • горячая вода — по необходимости.

Рис промойте в глубокой миске. Залейте холодной водой, осторожно перемешайте рукой и слейте мутную жидкость. Повторяйте, пока вода не станет почти прозрачной. Не нужно интенсивно тереть зерна друг о друга — достаточно аккуратного перемешивания.

Что делать дальше

  1. Мясо нарежьте кусочками примерно по 3–4 см. Морковь — длинной соломкой, лук — полукольцами.

  2. Хорошо разогрейте масло в казане или толстостенной кастрюле. Обжарьте мясо до выраженной румяной поверхности.

  3. Добавьте лук, а через несколько минут — морковь. Готовьте до ее размягчения, затем положите зиру и соль.

  4. Влейте горячую воду так, чтобы она покрывала мясо и овощи. Готовьте основу на небольшом огне около 20–30 минут в зависимости от мяса.

  5. Выложите промытый рис сверху ровным слоем. С мясом и морковью его уже не перемешивайте.

  6. Добавьте горячую воду, чтобы она была примерно на 1–1,5 см выше риса. Это ориентир, а не универсальная пропорция: разные сорта крупы впитывают неодинаковое количество жидкости.

  7. Готовьте до впитывания основной воды, затем соберите рис небольшой горкой, уменьшите нагрев и доведите под крышкой до мягкости.

Еще две причины липкого плова

Даже тщательно промытый рис можно превратить в кашу, если налить слишком много воды. Поэтому жесткая пропорция жидкости подходит не каждому сорту — лучше учитывать рекомендации производителя и состояние крупы.

Вторая проблема — постоянное перемешивание после закладки риса. Зерна повреждаются, наружу выходит дополнительный крахмал. Пока жидкость не впиталась, рис лучше оставить в покое.

Готовому плову полезно постоять под крышкой 10 минут после выключения огня. Затем его можно аккуратно перемешать снизу вверх: правильно приготовленные зерна останутся отдельными, а мясо и овощи равномерно распределятся по рису.

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