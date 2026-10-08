Кулинария

Полкочана капусты и 2 яйца превращаю в большой пирог на сковороде: дешево, сытно и без духовки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Большой капустный пирог на сковороде из полови...

ПроКазань

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Полкочана капусты сначала кажется слишком большой порцией для одной сковороды. Но стоит тонко ее нарезать, немного помять и смешать с двумя яйцами — получается основа для большого несладкого пирога. Никакого отдельного теста замешивать не придется.

Готовится он под крышкой на небольшом огне. Снизу появляется румяная корочка, внутри капуста успевает размягчиться, а после переворачивания остается поджарить вторую сторону.

Из чего приготовить капустный пирог

На сковороду диаметром 24–26 см понадобится:

  • белокочанная капуста — 500–600 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сметана — 100 г;

  • пшеничная мука — 100 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • соль — 1/2 ч. л.;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — 1–2 ст. л.;

  • укроп или зеленый лук — по желанию.

Капусту лучше шинковать тонко — полосками примерно по 3–5 мм. Так она успеет приготовиться одновременно с основой пирога.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если капуста плотная, после нарезки смешайте ее с щепоткой соли и помните руками 1–2 минуты. Она уменьшится в объеме и быстрее станет мягкой на сковороде. С молодой капустой этот этап можно пропустить».

Собираем все в одной миске

  1. Тонко нашинкуйте капусту. При необходимости слегка помните ее руками с солью.

  2. В отдельной миске перемешайте яйца со сметаной, солью и перцем. Взбивать до пены не требуется.

  3. Добавьте муку с разрыхлителем и размешайте до исчезновения сухих комочков. Получится довольно густая масса.

  4. Соедините ее с капустой и зеленью. Перемешайте так, чтобы тесто распределилось между капустными полосками.

  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом на умеренном огне. Выложите капустную массу, разровняйте и слегка прижмите лопаткой.

  6. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте примерно 12–15 минут. Низ должен хорошо подрумяниться, а верх — заметно схватиться.

  7. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, осторожно переверните пирог на нее, а затем верните другой стороной на сковороду. Готовьте под крышкой еще около 7–10 минут.

Сильный огонь здесь только мешает

Толстый капустный пирог нельзя жарить как обычные оладьи. На сильном огне низ быстро потемнеет, пока капуста в центре еще остается жесткой, а яичная масса — влажной. Поэтому после первоначального разогрева сковороды лучше держать нагрев небольшим.

Готовность удобно проверить деревянной шпажкой в центре: на ней не должно оставаться сырого теста. Сам пирог при легком нажатии лопаткой должен быть упругим, а не жидким внутри.

Перед нарезкой оставьте его на тарелке на 5 минут. За это время структура станет плотнее, и большой капустный пирог будет проще разрезать на аккуратные куски.

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