Туристам начали возвращать деньги за туры в Абхазию

Туроператоры начали отменять поездки в Абхазию из Санкт-Петербурга с прямым перелетом в Сухум. Клиентам, которые купили туры на даты с 10 по 18 октября, возвращают деньги без предложения альтернативных вариантов, сообщает TourDom.ru.

Причиной стала корректировка полетной программы авиакомпании Nordwind Airlines. Ранее перевозчик планировал выполнять рейсы как минимум до 18 октября, однако расписание было сокращено.

В аэропорту Пулково последний вылет из Сухума сейчас указан на ближайшее воскресенье. Похожая ситуация сложилась и с Нижним Новгородом: Nordwind убрал рейсы после 14 октября, хотя ранее планировалось летать до 24 октября.

Решение связывают с низким спросом на направление. Пляжный сезон в Абхазии подходит к завершению, температура воды снизилась до 23 градусов. На следующей неделе синоптики также ожидают дожди и похолодание до 18 градусов.

Кроме того, часть туристов выбирает железнодорожные поездки, чтобы избежать возможных рисков, связанных с ограничениями авиасообщения.

При этом Nordwind не планирует полностью прекращать работу на абхазском направлении. С 26 октября авиакомпания намерена запустить рейсы из Казани, а с 28 ноября — из Шереметьево совместно с «Икаром».

Маршрут из Санкт-Петербурга должен перейти к «Уральским авиалиниям». Этот же перевозчик планирует сохранить полеты в Сухум из Домодедово и Екатеринбурга.

Туристам, которые собираются отдыхать в Абхазии в ноябре, пока доступны туры только с пересадкой в Сочи.

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