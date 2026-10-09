Туристам начали возвращать деньги за туры в Абхазию
Туроператоры начали отменять поездки в Абхазию из Санкт-Петербурга с прямым перелетом в Сухум. Клиентам, которые купили туры на даты с 10 по 18 октября, возвращают деньги без предложения альтернативных вариантов, сообщает TourDom.ru.
Причиной стала корректировка полетной программы авиакомпании Nordwind Airlines. Ранее перевозчик планировал выполнять рейсы как минимум до 18 октября, однако расписание было сокращено.
В аэропорту Пулково последний вылет из Сухума сейчас указан на ближайшее воскресенье. Похожая ситуация сложилась и с Нижним Новгородом: Nordwind убрал рейсы после 14 октября, хотя ранее планировалось летать до 24 октября.
Решение связывают с низким спросом на направление. Пляжный сезон в Абхазии подходит к завершению, температура воды снизилась до 23 градусов. На следующей неделе синоптики также ожидают дожди и похолодание до 18 градусов.
Кроме того, часть туристов выбирает железнодорожные поездки, чтобы избежать возможных рисков, связанных с ограничениями авиасообщения.
При этом Nordwind не планирует полностью прекращать работу на абхазском направлении. С 26 октября авиакомпания намерена запустить рейсы из Казани, а с 28 ноября — из Шереметьево совместно с «Икаром».
Маршрут из Санкт-Петербурга должен перейти к «Уральским авиалиниям». Этот же перевозчик планирует сохранить полеты в Сухум из Домодедово и Екатеринбурга.
Туристам, которые собираются отдыхать в Абхазии в ноябре, пока доступны туры только с пересадкой в Сочи.
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