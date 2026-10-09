Некрасов пояснил, благодаря чему Максименко преодолел спад в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, за счет чего вратарь Александр Максименко вернулся к уверенной игре. По словам руководителя клуба, важную роль сыграла стабилизация обороны, сообщает «Спорт-Экспресс».

Некрасов отметил, что в случае Максименко корректнее говорить не о прогрессе, а о возвращении на прежний уровень. По его словам, в прошлом сезоне голкипер мог действовать менее уверенно, чем двумя-тремя годами ранее.

Сейчас, как подчеркнул генеральный директор «Спартака», у вратаря все в порядке и по статистике, и по взаимодействию с линией защиты. Некрасов связал это в том числе с тем, что в обороне появилась более понятная система.

Он отметил, что тренерский штаб может выбирать разных игроков в центре и на флангах защиты, однако для вратаря важно отсутствие хаоса. По мнению Некрасова, именно стабильная структура помогает голкиперу чувствовать себя увереннее.

Говоря о причинах преодоления прошлогоднего спада, руководитель клуба напомнил о зимних сборах и приходе нового тренерского штаба. Вместе с ним в команде начал работать тренер вратарей Начо, которому также помогает Артем Ребров.

Некрасов заявил, что после этого положительная динамика стала заметна от месяца к месяцу. По его словам, работа на тренировках постепенно перешла в игровые результаты, а сам Максименко стал более уверенным.

Генеральный директор «Спартака» также отметил изменения в поведении вратаря. Он считает, что Максименко стал более раскрепощенным, открытым и общительным. Этому, по мнению Некрасова, способствует общая атмосфера в раздевалке и спортивном блоке клуба.

Максименко выступает за основную команду «Спартака» с 2017 года. Он является воспитанником клубной академии и постепенно закрепился в составе красно-белых. В 2022 году вратарь вместе с командой выиграл Кубок России.

В сезоне-2025/26 Максименко провел все 30 матчей чемпионата, пропустил 39 мячей и семь раз сыграл на ноль. В предыдущем сезоне на его счету было 15 сухих матчей в 27 встречах Российской премьер-лиги.

В нынешнем чемпионате после девяти туров 28-летний голкипер провел четыре матча без пропущенных голов. Действующий контракт Максименко со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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