Международные резервы России снизились на $9,5 млрд за неделю
Международные резервы России к 2 октября снизились до 733,2 млрд долларов. Неделей ранее, 25 сентября, их объем составлял 742,7 млрд долларов, следует из данных Банка России.
За неделю показатель уменьшился на 9,5 млрд долларов. Снижение составило 1,3%.
Как отмечается в данных регулятора, сокращение резервов произошло главным образом из-за отрицательной переоценки.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
В их состав входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и другие резервные активы.
Может быть интересно:
- Из пачки творога готовлю ужин вместо сырников: добавляю картошку и получаю сытные лепешки
- Драники хрустят только первые 5 минут, а потом становятся мягкими: почему проблема совсем не в масле
- Картошку натираю, добавляю 2 яйца и немного сыра: целая сковорода ужина почти из ничего на скорую руку
- Сырники красиво подрумянились, а внутри остались сырыми: почему прибавлять огонь в такой ситуации бесполезно
- Сфотографировали документ, а текст получился мелким: телефон умеет превратить снимок в нормальный скан без принтера
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец