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Международные резервы России снизились на $9,5 млрд за неделю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Международные резервы России к 2 октября снизились до 733,2 млрд долларов. Неделей ранее, 25 сентября, их объем составлял 742,7 млрд долларов, следует из данных Банка России.

За неделю показатель уменьшился на 9,5 млрд долларов. Снижение составило 1,3%.

Как отмечается в данных регулятора, сокращение резервов произошло главным образом из-за отрицательной переоценки.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.

В их состав входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и другие резервные активы.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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