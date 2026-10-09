Международные резервы России снизились на $9,5 млрд за неделю

Международные резервы России к 2 октября снизились до 733,2 млрд долларов. Неделей ранее, 25 сентября, их объем составлял 742,7 млрд долларов, следует из данных Банка России.

За неделю показатель уменьшился на 9,5 млрд долларов. Снижение составило 1,3%.

Как отмечается в данных регулятора, сокращение резервов произошло главным образом из-за отрицательной переоценки.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.

В их состав входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и другие резервные активы.

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