Кулинария

Жареная картошка снова развалилась и превратилась почти в пюре: какая привычка на сковороде все портит

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Почему жареная картошка разваливается на сково...

ПроКазань

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Картошка уже красиво схватилась снизу, но рука снова тянется к лопатке — перемешать, проверить, перевернуть. Именно постоянное помешивание часто заканчивается тем, что к концу жарки вместо аккуратных ломтиков на сковороде остаются мягкие обломки.

Картофелю нужно время спокойно полежать на горячей поверхности. Пока нижняя сторона не подрумянилась, ломтики остаются довольно нежными. Если постоянно двигать их лопаткой, края повреждаются, выделяется крахмал, а кусочки постепенно теряют форму.

Сковороду лучше оставить в покое

Для 3 порций понадобится:

  • картофель — 700 г;

  • растительное масло — 2–3 ст. л.;

  • репчатый лук — 1 небольшая головка по желанию;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Картофель нарежьте брусочками или ломтиками примерно одинаковой толщины — около 7–10 мм. После нарезки его можно быстро промыть холодной водой, чтобы убрать часть поверхностного крахмала, а затем обязательно тщательно обсушить полотенцем.

Сковороду хорошо разогрейте, влейте масло и выложите картофель. Не начинайте сразу работать лопаткой: первые несколько минут ему нужно дать спокойно поджариться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я бы переворачивала картошку только тогда, когда нижняя сторона уже заметно подрумянилась. Обычно между перемешиваниями достаточно выдерживать примерно 4–5 минут. Лучше несколько аккуратных переворотов за всю жарку, чем постоянное помешивание каждые 30 секунд».

Как пожарить картошку аккуратными кусочками

  1. Нарежьте картофель одинаковыми ломтиками и хорошо обсушите.

  2. Разогрейте широкую сковороду с маслом на огне выше среднего.

  3. Выложите картофель слоем не более чем в 2–3 ломтика. Если сковорода небольшая, лучше уменьшить порцию.

  4. Оставьте без перемешивания примерно на 4–5 минут, пока снизу не появится корочка.

  5. Аккуратно переверните широкой лопаткой и снова дайте картофелю подрумяниться.

  6. Лук, если используете, добавьте ближе к середине приготовления, чтобы он не успел сгореть.

  7. Посолите картошку ближе к концу и доведите до мягкости без крышки.

Не только лопатка может мешать

Картошка начинает скорее тушиться, чем жариться, если переполнить сковороду или накрыть ее крышкой. Влага не успевает уходить, ломтики размягчаются, и при очередном перемешивании их гораздо легче сломать.

Имеет значение и сорт картофеля: клубни с высоким содержанием крахмала от природы более рассыпчатые, поэтому сохранить их совершенно целыми сложнее. В таком случае особенно важно меньше тревожить ломтики.

Готовая жареная картошка должна легко прокалываться внутри, но сохранять форму и иметь румяные участки снаружи. Как только середина стала мягкой, а поверхность хорошо поджарилась, сковороду пора снимать с огня — дополнительные перемешивания ей уже ни к чему.

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