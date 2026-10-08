Российские таксопарки ведут массовую распродажу машин себе в минус
В российских таксопарках началась активная распродажа автомобилей. От машин избавляются как небольшие перевозчики, так и крупные участники рынка, пишет Autonews.ru со ссылкой на представителей Национальной ассоциации таксопарков.
Среди главных причин участники отрасли называют нехватку водителей и избыточное количество машин на рынке. В первую очередь компании стараются продать устаревшие автомобили, обслуживание которых требует крупных затрат.
Некоторым таксопаркам приходится снижать цены и продавать транспорт с убытком. Особенно тяжело приходится компаниям, которые не смогли выстроить устойчивую модель работы и фактически действовали как временные участники рынка.
Часть автомобилей попадает на торги не от самих перевозчиков, а от лизинговых компаний. Такие машины изымают у таксопарков, которые перестали справляться с платежами.
По оценкам участников рынка, средний срок эксплуатации автомобиля в такси составляет около пяти лет. После этого машину обычно продают для дальнейшей работы в другом регионе либо разбирают на запчасти.
При этом эксперты не считают происходящее признаком общего кризиса отрасли. По их мнению, распродажа автопарков отражает естественное очищение рынка от случайных и непрофессиональных игроков.
Крупные таксопарки с выстроенной системой управления продолжают работать в обычном режиме. Участники рынка отмечают, что устойчивые компании способны адаптироваться к текущим условиям и сохранять перевозки.
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