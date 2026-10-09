Новости Татарстана

В Татарстане 9 октября ожидает +17 градусов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане 9 октября температура воздуха повы...

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В Татарстане 9 октября температура воздуха повысится до +17 градусов, а осадков не ожидается. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, основной фон дня будет облачным с прояснениями. В некоторые моменты будут видны солнечные лучи, но полностью прояснений не ожидается. Снег и дождь не ожидаются, а днем температура поднимется до + 17 градусов.

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