В Татарстане 9 октября ожидает +17 градусов
Про Казань
В Татарстане 9 октября температура воздуха повысится до +17 градусов, а осадков не ожидается. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, основной фон дня будет облачным с прояснениями. В некоторые моменты будут видны солнечные лучи, но полностью прояснений не ожидается. Снег и дождь не ожидаются, а днем температура поднимется до + 17 градусов.
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