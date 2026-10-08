Приложение просит доступ к контактам, микрофону и фотографиям: когда разрешения явно не соответствуют его работе

Установили простое приложение, а оно сразу просит разрешить доступ к контактам, микрофону и фотографиям. Возникает вопрос, зачем обычному калькулятору или фонарику столько информации о владельце телефона.

Не каждый подобный запрос означает, что программа опасна. Но если разрешение никак не связано с ее функциями, стоит разобраться, действительно ли оно необходимо.

Какие разрешения должны насторожить

Приложения запрашивают доступ к определенным возможностям смартфона. Например, мессенджеру микрофон нужен для голосовых сообщений, а навигатору — геолокация для построения маршрута.

Совсем иначе выглядит ситуация, когда доступ к контактам запрашивает программа для обработки фотографий, а микрофон требуется обычному калькулятору.

Особое внимание стоит обратить на три категории:

Контакты. Приложение может получить сведения из адресной книги, включая номера телефонов других людей.

Микрофон. Разрешение позволяет программе обращаться к микрофону в пределах ограничений операционной системы.

Фотографии. В зависимости от предоставленного доступа приложение может видеть выбранные изображения или более широкую часть медиатеки.

При этом само наличие разрешения не доказывает, что программа использует данные недобросовестно.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы проверял простую вещь: перестанет ли приложение выполнять свою основную задачу, если отказать ему в доступе? Если калькулятор продолжает считать без контактов и микрофона, разрешать их нет никакой необходимости».

Где проверить выданные разрешения

На Android откройте настройки, найдите раздел приложений и выберите нужную программу. В пункте «Разрешения» можно посмотреть, к каким функциям смартфона она получила доступ.

Также в настройках конфиденциальности некоторых версий Android доступен общий менеджер разрешений.

На iPhone откройте «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность». Здесь можно отдельно посмотреть приложения, которым разрешено использовать микрофон, контакты и фотографии.

Когда лучше отказаться от установки

Если программа требует явно лишние разрешения и отказывается работать без них, стоит задуматься о выборе альтернативы. Особенно если разработчик неизвестен, а приложение установлено не из официального магазина.

Не нужно сразу удалять все программы, которым разрешен доступ к микрофону или фотографиям. Сначала проверьте, для каких функций он используется.

Главное правило простое: приложение должно получать только те разрешения, которые действительно нужны для его работы.

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