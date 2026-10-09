Новости Татарстана

Два актера из Татарстана сыграли в комедии «Кукушкин»

Анастасия Шарова Автор статьи
Актеры из Татарстана Эрик Галлямов и Альберт Иб...

ТНТ

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Актеры из Татарстана Эрик Галлямов и Альберт Ибрагимов приняли участие в съемках нового комедийного сериала ТНТ «Кукушкин» (16+). Премьера проекта запланирована на 12 октября в 21:00.

Уроженец Казани Эрик Галлямов рассказал, что согласился на участие в проекте после приглашения режиссера Велимира Русакова. Они были знакомы еще по работе над проектом «Дикие Предки», где Русаков выступал креативным продюсером. Галлямов начинал творческую карьеру в казанском «Театре на Булаке». Там он служил много лет и сыграл в разных постановках. Среди них — спектакль «Мсье Ибрагим и цветы Корана», для которого актер освоил технику танца дервишей.

Со съемок «Кукушкина» (16+) актер вспомнил забавный эпизод. В одной из сцен его персонаж должен был закрыть маргинала в камере полицейского участка. После команды «Снято» съемочная группа начала переставлять оборудование, а через некоторое время из камеры послышались крики. Оказалось, что актера, находившегося внутри, случайно забыли выпустить.

По словам Галлямова, зрители смогут найти в сериале что-то близкое для себя. Он отметил, что у многих есть друг, который не дает скучать и втягивает в разные авантюры.

Еще одним представителем Татарстана в проекте стал Альберт Ибрагимов из Елабуги. По первому образованию он учитель биологии и основ сельского хозяйства, однако сценическая деятельность, КВН и выступления в студенческом клубе стали для него главным направлением.

В сериале Ибрагимов исполнил роль Славика. Актер рассказал, что его герой работает в караоке, поет и является ярким тусовщиком, который нравится девушкам. Сам Ибрагимов описал персонажа как модного и яркого «караокера-соблазнителя».

В проект актер попал после личного звонка режиссера и записи самопроб. На площадке ему пришлось импровизировать: он ожидал одну песню, но во время съемки включили другую минусовку. Поскольку камеры уже работали, Ибрагимов не стал останавливать процесс и начал действовать на ходу вместе с партнером.

Главные роли в сериале «Кукушкин» (16+) исполнили Данила Рассомахин, Дарья Руденок и Александр Якин. Проект состоит из 16 серий и рассказывает о неуверенном в себе Лёне Кукушкине, жизнь которого меняется после появления бывшего одноклассника Кирюхи.

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