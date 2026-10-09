Картошку натираю, добавляю 2 яйца и немного сыра: целая сковорода ужина почти из ничего на скорую руку

Несколько картофелин, два яйца и небольшой кусочек сыра — уже достаточно, чтобы приготовить сытный ужин без мяса и долгой возни у плиты. Картошку даже не нужно предварительно отваривать. Достаточно натереть ее, смешать с остальными продуктами и выложить на горячую сковороду.

Получается что-то среднее между большим драником и картофельной лепешкой. Снаружи образуется румяная корочка, внутри картофель становится мягким, а расплавленный сыр соединяет все в одну плотную, но нежную массу. Такой ужин удобно разрезать на треугольники и подавать прямо со сковороды.

Картошка, яйца и сыр — основа ужина

Для большой лепешки на сковороде диаметром 24–26 см понадобится:

картофель — 500 г;

яйца — 2 шт.;

твердый или полутвердый сыр — 80 г;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Муку можно добавлять постепенно. Если картофель хорошо отжат, иногда хватает одной столовой ложки. Она нужна, чтобы масса лучше держала форму при переворачивании.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Натертую картошку лучше отжимать непосредственно перед смешиванием с яйцами. Если оставить ее надолго в миске, она начнет темнеть и снова выделит жидкость. А чтобы большая лепешка успела прожариться, распределяйте массу слоем не толще 1,5–2 см».

Готовим на одной сковороде

1. Очистите картофель и натрите на крупной терке. Слегка отожмите руками, удаляя лишний сок.

2. Лук натрите на мелкой терке или очень мелко нарежьте. Добавьте к картофелю.

3. Разбейте два яйца, всыпьте соль и перец. Перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.

4. Натрите сыр на крупной терке и добавьте к картофельной массе. Всыпьте муку и еще раз перемешайте.

5. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите смесь и распределите ровным слоем, слегка прижимая лопаткой.

6. Уменьшите нагрев и готовьте под крышкой примерно 8–10 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а верх — частично схватиться.

7. Осторожно переверните лепешку при помощи большой тарелки и готовьте вторую сторону еще 7–9 минут на умеренном огне.

Точное время зависит от толщины картофельного слоя и мощности плиты. Если лепешка начинает слишком быстро темнеть, нагрев нужно уменьшить.

Как не получить сырую картошку внутри

Самая частая неприятность при приготовлении большой картофельной лепешки — поджаренная поверхность при еще жесткой середине. Это происходит, если сделать слишком толстый слой или сразу включить сильный огонь.

Крышка помогает картофелю прогреваться равномернее, но после переворачивания ее можно ненадолго снять, чтобы нижняя сторона получилась более румяной.

Проверить готовность удобно вилкой: картофель внутри должен стать мягким, без хруста сырой стружки, а яичная масса — полностью схватиться.

Готовой лепешке дайте постоять 2–3 минуты, затем разрежьте на порции. Особенно хорошо она сочетается со сметаной, зеленым луком или простым салатом из свежих овощей.

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