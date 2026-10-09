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В Россию идет самое продаваемое авто Китая Geely EX2

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Geely планирует начать официальные поставки электрического хетчбэка EX2 на российский рынок. Продажи модели могут стартовать в ближайшие месяцы, пишет «Авто.ру».

В Китае этот автомобиль продается под названием Xingyuan. Модель стала самым востребованным электрокаром на местном рынке в 2025 году и сохраняла высокую популярность в первой половине 2026 года.

Решение о выводе машины в Россию связывают с интересом покупателей к более доступным электромобилям. По словам источников в дилерской среде, официальные поставки могут сделать модель дешевле для российских клиентов.

Сейчас такие автомобили уже предлагают частные продавцы. Их стоимость составляет примерно от 1,6 млн до 1,9 млн рублей.

Длина Geely EX2 немного превышает четыре метра. На одном заряде электрокар способен проехать до 395 км. Зарядка батареи с 30% до 80% занимает около 21 минуты. Максимальная скорость автомобиля составляет 130 км/ч.

Несмотря на компактные размеры, хетчбэк отличается неплохой вместимостью. Объем основного багажника составляет 375 литров, а спереди предусмотрен дополнительный отсек на 70 литров.

В Китае продажи модели начались в 2024 году. За полтора года покупатели приобрели более 800 тыс. таких автомобилей.

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