Капуста, яйца и мука: смешиваю три дешевых продукта и получаю целую сковороду горячих лепешек

Капусту для этих лепешек режу как можно тоньше, слегка разминаю руками и сразу соединяю с яйцами. Через несколько минут она становится мягче, оседает в миске, и остается добавить муку. Получается густая овощная масса, которую можно выкладывать на сковороду обычной ложкой.

Никакого отдельного теста здесь нет: основой остается именно капуста, а яйца и мука лишь помогают лепешкам не разваливаться при переворачивании.

Три основных продукта

На 10–12 небольших лепешек понадобится:

белокочанная капуста — 400 г;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 80–100 г;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Количество муки лучше немного корректировать по состоянию капусты. Молодая и сочная может дать больше жидкости, поэтому ей иногда требуется дополнительная ложка муки.

Жарим небольшими порциями

Капусту нашинкуйте очень тонкой соломкой. Длинные полоски дополнительно разрежьте поперек на 2–3 части. Добавьте соль и слегка помните капусту руками 1–2 минуты. Она должна немного размягчиться и уменьшиться в объеме. Разбейте в миску два яйца, добавьте перец и тщательно перемешайте с капустой. Всыпьте сначала 80 г муки. Перемешайте и посмотрите на консистенцию: масса должна удерживаться на ложке, а не растекаться по миске. Разогрейте сковороду с тонким слоем масла. Выкладывайте примерно по 1,5–2 столовые ложки массы и формируйте лепешки толщиной около 1 см. Жарьте на умеренном огне примерно 3–4 минуты с первой стороны. Когда низ подрумянится, аккуратно переверните и готовьте еще 3–4 минуты.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не делайте капустные лепешки слишком толстыми. Слой около сантиметра успевает прожариться внутри одновременно с появлением корочки. Если выложить большую горку массы, придется долго держать ее на сковороде, и снаружи лепешка может потемнеть раньше, чем размягчится капуста».

Когда пора переворачивать

Торопиться с лопаткой не стоит. Сначала нижняя сторона должна схватиться и стать золотистой, а края — заметно уплотниться. Если попытаться перевернуть лепешку раньше, она легко разломится.

Слишком сильный огонь тоже не нужен. Лучше дать капусте несколько минут на умеренном нагреве, чем быстро получить темную корочку и жесткую середину.

Готовые лепешки можно на минуту переложить на бумажное полотенце, если на поверхности осталось лишнее масло. Подавать их лучше горячими или теплыми — со сметаной, натуральным йогуртом или просто без соуса.

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