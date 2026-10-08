Капуста, яйца и мука: смешиваю три дешевых продукта и получаю целую сковороду горячих лепешек
ПроКазань
Капусту для этих лепешек режу как можно тоньше, слегка разминаю руками и сразу соединяю с яйцами. Через несколько минут она становится мягче, оседает в миске, и остается добавить муку. Получается густая овощная масса, которую можно выкладывать на сковороду обычной ложкой.
Никакого отдельного теста здесь нет: основой остается именно капуста, а яйца и мука лишь помогают лепешкам не разваливаться при переворачивании.
Три основных продукта
На 10–12 небольших лепешек понадобится:
белокочанная капуста — 400 г;
яйца — 2 шт.;
пшеничная мука — 80–100 г;
соль — 1/2 ч. л.;
черный перец — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Количество муки лучше немного корректировать по состоянию капусты. Молодая и сочная может дать больше жидкости, поэтому ей иногда требуется дополнительная ложка муки.
Жарим небольшими порциями
Капусту нашинкуйте очень тонкой соломкой. Длинные полоски дополнительно разрежьте поперек на 2–3 части.
Добавьте соль и слегка помните капусту руками 1–2 минуты. Она должна немного размягчиться и уменьшиться в объеме.
Разбейте в миску два яйца, добавьте перец и тщательно перемешайте с капустой.
Всыпьте сначала 80 г муки. Перемешайте и посмотрите на консистенцию: масса должна удерживаться на ложке, а не растекаться по миске.
Разогрейте сковороду с тонким слоем масла. Выкладывайте примерно по 1,5–2 столовые ложки массы и формируйте лепешки толщиной около 1 см.
Жарьте на умеренном огне примерно 3–4 минуты с первой стороны. Когда низ подрумянится, аккуратно переверните и готовьте еще 3–4 минуты.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не делайте капустные лепешки слишком толстыми. Слой около сантиметра успевает прожариться внутри одновременно с появлением корочки. Если выложить большую горку массы, придется долго держать ее на сковороде, и снаружи лепешка может потемнеть раньше, чем размягчится капуста».
Когда пора переворачивать
Торопиться с лопаткой не стоит. Сначала нижняя сторона должна схватиться и стать золотистой, а края — заметно уплотниться. Если попытаться перевернуть лепешку раньше, она легко разломится.
Слишком сильный огонь тоже не нужен. Лучше дать капусте несколько минут на умеренном нагреве, чем быстро получить темную корочку и жесткую середину.
Готовые лепешки можно на минуту переложить на бумажное полотенце, если на поверхности осталось лишнее масло. Подавать их лучше горячими или теплыми — со сметаной, натуральным йогуртом или просто без соуса.
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