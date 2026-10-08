Кулинария

Капуста, яйца и мука: смешиваю три дешевых продукта и получаю целую сковороду горячих лепешек

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Простые горячие лепешки из капусты, яиц и муки...

ПроКазань

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Капусту для этих лепешек режу как можно тоньше, слегка разминаю руками и сразу соединяю с яйцами. Через несколько минут она становится мягче, оседает в миске, и остается добавить муку. Получается густая овощная масса, которую можно выкладывать на сковороду обычной ложкой.

Никакого отдельного теста здесь нет: основой остается именно капуста, а яйца и мука лишь помогают лепешкам не разваливаться при переворачивании.

Три основных продукта

На 10–12 небольших лепешек понадобится:

  • белокочанная капуста — 400 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • пшеничная мука — 80–100 г;

  • соль — 1/2 ч. л.;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Количество муки лучше немного корректировать по состоянию капусты. Молодая и сочная может дать больше жидкости, поэтому ей иногда требуется дополнительная ложка муки.

Жарим небольшими порциями

  1. Капусту нашинкуйте очень тонкой соломкой. Длинные полоски дополнительно разрежьте поперек на 2–3 части.

  2. Добавьте соль и слегка помните капусту руками 1–2 минуты. Она должна немного размягчиться и уменьшиться в объеме.

  3. Разбейте в миску два яйца, добавьте перец и тщательно перемешайте с капустой.

  4. Всыпьте сначала 80 г муки. Перемешайте и посмотрите на консистенцию: масса должна удерживаться на ложке, а не растекаться по миске.

  5. Разогрейте сковороду с тонким слоем масла. Выкладывайте примерно по 1,5–2 столовые ложки массы и формируйте лепешки толщиной около 1 см.

  6. Жарьте на умеренном огне примерно 3–4 минуты с первой стороны. Когда низ подрумянится, аккуратно переверните и готовьте еще 3–4 минуты.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не делайте капустные лепешки слишком толстыми. Слой около сантиметра успевает прожариться внутри одновременно с появлением корочки. Если выложить большую горку массы, придется долго держать ее на сковороде, и снаружи лепешка может потемнеть раньше, чем размягчится капуста».

Когда пора переворачивать

Торопиться с лопаткой не стоит. Сначала нижняя сторона должна схватиться и стать золотистой, а края — заметно уплотниться. Если попытаться перевернуть лепешку раньше, она легко разломится.

Слишком сильный огонь тоже не нужен. Лучше дать капусте несколько минут на умеренном нагреве, чем быстро получить темную корочку и жесткую середину.

Готовые лепешки можно на минуту переложить на бумажное полотенце, если на поверхности осталось лишнее масло. Подавать их лучше горячими или теплыми — со сметаной, натуральным йогуртом или просто без соуса.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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