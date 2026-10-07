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Священники объяснили, как кремация влияет на душу усопшего

Служба новостей Автор статьи
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Православные священнослужители пояснили, допускается ли кремация верующего человека и может ли такой способ обращения с телом отразиться на душе умершего. В церковной традиции предпочтительным считается погребение тела в землю, сообщает Кулик.

В христианском понимании человеческое тело считается созданным Богом храмом. После смерти его сравнивают с семенем, которое возвращается в землю. По этой причине православная практика исторически связана прежде всего с обычным захоронением, а не с кремацией.

При этом священнослужители отмечают, что в больших городах все заметнее становится нехватка мест на кладбищах. Кроме того, возможны ситуации, когда тело предается огню не по решению родственников, а из-за обстоятельств, например во время пожара.

Перед кремацией представители духовенства советуют совершить отпевание. Церковные молитвы воспринимаются как помощь душе после смерти, особенно в первые сорок дней.

Священники подчеркивают, что главным является духовное состояние человека и его готовность к переходу в вечность. Особое значение имеют покаяние, молитва и прощение грехов.

Согласно православному учению, душа продолжает существовать независимо от того, что происходит с телом после смерти. Поэтому сам выбор между кремацией и погребением не определяет дальнейшую участь души.

В Церкви напоминают, что после смерти душа проходит определенные испытания. Решающим считается то, какой была духовная жизнь человека во время его земного пути.

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