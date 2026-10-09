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Какие профессии появились благодаря маркетплейсам и где на них учат

Михаил Светлов Автор статьи
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Ещё лет десять назад никто толком не знал, что такое фулфилмент и зачем селлеру отдельный склад с конвейером упаковки. Сегодня это целая отрасль, которая открыла рынку труда десятки новых вакансий — от сборщика заказов до аналитика данных маркетплейсов. Причём многие из этих профессий отлично подходят студентам и начинающим специалистам: порог входа невысокий, а опыт потом конвертируется в серьёзную карьеру в логистике или e-commerce.

Кто нужен складам маркетплейсов

Фулфилмент-центр — это не просто помещение с полками. Это система, где каждая операция расписана по секундам: приёмка товара, маркировка, хранение, сборка и упаковка заказа, отгрузка. На каждом этапе работают люди с разными компетенциями, и далеко не все вакансии требуют физического труда.

  • Комплектовщики и упаковщики — самая массовая и доступная позиция, часто с гибким графиком, подходит студентам на подработку;
  • операторы учётных систем — следят за остатками, сверяют документы, работают с программами складского учёта;
  • специалисты по маркировке и сертификации — разбираются в требованиях «Честного знака» и правилах конкретных площадок;
  • логисты и диспетчеры — выстраивают маршруты поставок между складами и пунктами выдачи;
  • IT-специалисты — настраивают интеграции с личными кабинетами продавцов, пишут скрипты для автоматической обработки заказов;
  • аналитики — считают юнит-экономику, следят за оборачиваемостью товара, помогают селлерам не уйти в минус.

Последние две категории особенно интересны тем, кто учится на IT-специальностях или экономике. Фулфилмент — это по сути стык логистики и технологий: без систем автоматизации современный склад просто не выдержит объём заказов с десятков площадок одновременно. Поэтому компаниям нужны программисты, которые понимают бизнес-процессы, а не только пишут код в вакууме.

Если хочется понять, насколько эта сфера живая и как выглядит работа изнутри, полезно почитать материал про то, как устроен фулфилмент изнутри — там подробно разбирается путь товара от приёмки до доставки покупателю, а заодно видно, сколько разных специалистов задействовано в этой цепочке.

Чем эта работа отличается от обычного склада

Главное отличие фулфилмента от классического складского труда — скорость и постоянная смена задач. Заказы маркетплейсов нужно обрабатывать в режиме реального времени, а требования площадок к упаковке и маркировке меняются регулярно. Это держит в тонусе и заставляет людей быстро учиться новым процессам — навык, который потом ценится в любой сфере.

Для студентов это ещё и возможность попробовать несколько ролей за короткое время: сегодня ты собираешь заказы, завтра — помогаешь с учётом возвратов, через месяц уже разбираешься в документообороте. Такая ротация даёт широкий кругозор и помогает понять, куда двигаться дальше — в логистику, в IT или в управление продажами. А работодатели в этой сфере обычно охотно берут людей без опыта, если видят готовность разбираться в процессах и работать на результат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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