Самохин: Книги про магию и амулеты от сглаза в доме грозят грехом
Священник Русской православной церкви Михаил Самохин считает, что верующим не следует хранить дома обереги, талисманы и другие подобные предметы. По его словам, такие вещи не сочетаются с христианской верой, пишет МК.
Священнослужитель отметил, что некоторые люди совмещают религиозные убеждения с народными приметами и суевериями. Из-за этого, по его мнению, может возникать путаница в понимании веры.
Самохин подчеркнул, что строгих церковных требований к обстановке в квартире нет. Однако священники напоминают верующим о важности духовного мира и спокойствия в доме.
По словам представителя церкви, эзотерические предметы и языческие символы могут мешать человеку сосредоточиться на вере в Бога. Он считает, что такие вещи поддерживают суеверия и отвлекают верующих от христианского пути.
К числу нежелательных предметов Самохин отнес книги о магии, декоративные веники для «защиты» дома, а также амулеты в виде глаза от сглаза. Священник отметил, что важно учитывать не только внешний вид предмета, но и то, какое влияние он оказывает на мысли и душевное состояние человека.
Вместо оберегов и талисманов батюшка советует держать в доме иконы и кресты. Главными для верующего человека он назвал молитву, любовь к близким и доверие Богу.
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