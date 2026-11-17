Российские покупатели столкнулись с существенным повышением стоимости премиального гибридного внедорожника Rox 01. В ноябре 2026 года цены на обе комплектации автомобиля увеличились почти на 30% относительно июльских значений. Кроме того, производитель отменил скидку, которую ранее предоставляли при покупке машины без использования кредитных средств.

Семиместная комплектация «Семейная» теперь оценивается в 10 849 000 рублей. Ее стоимость увеличилась на 2 499 000 рублей.

Шестиместная версия «Бизнес» также заметно прибавила в цене. Теперь за нее придется заплатить 11 049 000 рублей, что на 2 539 000 рублей больше прежней стоимости.

Дополнительным фактором увеличения расходов покупателей стала отмена скидки в размере 450 тысяч рублей. Ранее такую льготу предоставляли клиентам, которые оплачивали автомобиль без привлечения заемных средств.

Rox 01 вышел на российский автомобильный рынок в феврале 2023 года. Изначально машины поставлялись из Китая, однако летом 2024 года производство внедорожников организовали на территории калининградского предприятия «Автотор».

Модель оснащается последовательной гибридной силовой установкой и системой полного привода. В ее состав входит бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра, который используется исключительно для выработки электроэнергии.

За движение автомобиля отвечают два электрических двигателя. Их совокупная мощность достигает 476 лошадиных сил, а общий крутящий момент составляет 740 Н·м.

По заявленным характеристикам, внедорожник способен разгоняться с места до 100 км/ч за 5,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 190 км/ч.

В состав силовой установки входит аккумуляторная батарея емкостью 56,01 кВт·ч. На одной электрической тяге автомобиль способен преодолеть до 235 километров по испытательному циклу WLTC.

При использовании гибридного режима и полного топливного бака объемом 70 литров запас хода увеличивается до 1115 километров.

Производитель также обращает внимание на особенности системы терморегулирования аккумулятора. По заявлению компании, она обеспечивает работоспособность батареи при различных климатических условиях.

Кроме того, мотор-генератор способен запускаться даже при температуре до минус 43 градусов.

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