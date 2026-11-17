Россия включила Вьетнам в число стран — поставщиков бананов. Первые партии фруктов из этой азиатской страны поступили на российский рынок еще в 2025 году. Об этом сообщила начальник управления Россельхознадзора по фитосанитарному надзору при экспортно-импортных операциях и международному сотрудничеству Наталья Соловьева. Ее слова приводит «Ведомости».

Бананы остаются одним из наиболее востребованных фруктов среди российских потребителей. Их популярность подтверждают и представители розничной торговли.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов отметил, что этот продукт занимает заметное место в покупательской корзине россиян.

По его оценке, средний житель России ежегодно съедает около 10 килограммов бананов. Поэтому стабильность поставок имеет большое значение для обеспечения внутреннего спроса.

Появление вьетнамской продукции стало частью расширения географии импорта этого фрукта. Первые поставки состоялись в 2025 году, а впоследствии Вьетнам вошел в число стран, обеспечивающих российский рынок бананами.

Таким образом, российские импортеры продолжают использовать дополнительные направления поставок востребованной фруктовой продукции.

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