Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, рассказал о подготовке к юбилейному концерту «35. Лучшее», который состоится в Кремле. Артист сообщил, что пригласил на выступление всех желанных гостей, однако Филиппа Киркорова среди них не оказалось. По словам исполнителя, он не считает присутствие коллеги необходимым. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Дронов также прокомментировал возможность того, что Киркоров может обидеться из-за отсутствия приглашения. Отвечая на вопрос журналистов, певец дал понять, что не придает этому обстоятельству особого значения.

В качестве ответа Ярослав сначала вспомнил известную народную поговорку: «На обиженных воду возят». Затем он добавил еще одну фразу, использовав выражение из тюремного жаргона, смысл которого сводился к тому, что переживания Киркорова его не беспокоят.

Поводом для предположений о напряженных отношениях между исполнителями стали предыдущие высказывания поп-короля. В августе на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани Киркоров высказался о выступлении Shaman с композицией «Единственная моя».

По мнению артиста, для исполнения этой песни необходимы особая эмоциональная глубина и соответствующая манера подачи. Он подчеркнул, что произведение нельзя просто громко исполнять, поскольку оно требует более тонкого вокального подхода.

Кроме того, Киркоров ранее выражал недовольство тем, что Дронов включал его песни в собственный репертуар без предварительного согласования.

Сам Ярослав тогда публично не стал отвечать на замечания старшего коллеги. Однако его недавние слова об отсутствии необходимости приглашать Киркорова на юбилейный концерт вновь привлекли внимание к отношениям двух исполнителей.

Таким образом, подготовка кремлевского шоу Shaman сопровождается обсуждением не только приглашенных гостей, но и возможных разногласий между артистами российской эстрады.

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