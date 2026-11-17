В России продолжилось сокращение розничных продаж водки. По итогам января — октября 2026 года покупатели приобрели 59,8 млн декалитров этого напитка, что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Нынешний объем также оказался ниже результатов соответствующих периодов 2022–2025 годов. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля и Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Анализ статистики за предыдущие годы показывает, что продажи водки в стране менялись неравномерно. Минимальный показатель за рассматриваемый период был зарегистрирован в 2017 году, когда за первые десять месяцев реализовали 54,1 млн декалитров.

В последующие годы объемы продаж начали увеличиваться. Однако после периода роста произошло снижение, связанное с пандемийным 2020 годом, когда показатель составил 58,5 млн декалитров.

Позднее спрос на водку вновь восстановился. Наибольшие значения за январь — октябрь были зафиксированы в 2022 и 2024 годах. В оба периода объем реализации достигал 62,5 млн декалитров.

С 2025 года продажи этой категории алкоголя начали сокращаться. Отрицательная динамика сохранилась и в течение первых десяти месяцев 2026 года.

При этом снижение затронуло не только водку. Совокупные розничные продажи алкогольных напитков в России, включая пиво, сидр и медовуху, за рассматриваемый период уменьшились на 0,5% относительно января — октября прошлого года.

Однако отдельные категории алкогольной продукции продемонстрировали рост.

Среди крепких спиртных напитков положительную динамику показали ликероводочные изделия. За десять месяцев объем их реализации увеличился на 11%, достигнув 16,7 млн декалитров. Эта категория стала единственной растущей среди крепкого алкоголя в приведенной статистике.

В винной категории увеличение продаж отмечено у игристых вин. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года их реализация выросла на 4,6% и составила 16,6 млн декалитров.

Иная ситуация сложилась на рынке напитков брожения. В целом объемы продаж этой продукции снизились на 0,5%. Основной вклад в отрицательную динамику внесло пиво, реализация которого также сократилась на 0,5%.

На этом фоне продолжился рост интереса покупателей к сидру. Эта категория демонстрирует увеличение продаж уже на протяжении нескольких месяцев.

За январь — октябрь 2026 года объем реализации сидра вырос на 21,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Согласно опубликованной статистике, продажи составили около 8,9 млн декалитров.

Положительные результаты отмечены и в категории медовухи. За десять месяцев ее продажи увеличились на 8,2%, достигнув примерно 2,6 млн декалитров.

Таким образом, общие объемы реализации алкогольной продукции в России немного уменьшились. При этом динамика отдельных категорий заметно различается: продажи водки и пива сократились, тогда как сидр, медовуха, игристые вина и ликероводочные изделия показали рост.

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