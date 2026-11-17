Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили выступил с резкой критикой российских спортсменов Умара и Усмана Нурмагомедовых после массовой драки в Абу-Даби. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата обвинил соперников в трусости и заявил, что разочарован их поведением. Об этом сообщает «Чемпионат».

Конфликт между спортсменами произошел 11 ноября 2026 года в одном из отелей столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Инцидент случился во время интервью Двалишвили, когда к нему подошел Усман Нурмагомедов в сопровождении нескольких человек.

Согласно распространившимся видеозаписям, российский боец ударил грузинского спортсмена ладонью по лицу. После этого между представителями двух сторон началась массовая потасовка, в которой участвовали несколько человек.

Произошедшее вызвало резкую реакцию Двалишвили. Позднее он публично высказал недовольство действиями обоих братьев Нурмагомедовых, поставив под сомнение их мужество и спортивное поведение.

По словам грузинского бойца, его претензии относятся исключительно к Умару и Усману и не распространяются на жителей Дагестана или последователей ислама.

Двалишвили назвал братьев плохими представителями своего региона и религиозного сообщества. При этом спортсмен подчеркнул, что не испытывает неприязни к дагестанцам и мусульманам в целом.

«Они не настоящие мужчины. Они трусы», — заявил Двалишвили, комментируя конфликт.

Особое разочарование грузинский спортсмен выразил в отношении Умара Нурмагомедова. По его словам, ранее между ними уже возникали разногласия, однако он сумел оставить прошлые обиды позади.

Теперь, как утверждает Двалишвили, произошедшая в Абу-Даби потасовка заставила его пересмотреть отношение к российскому бойцу.

После драки в ситуацию вмешались правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов. Участников конфликта задержали, а произошедшее стало предметом судебного разбирательства.

Первоначально Усман Нурмагомедов и еще семь человек получили наказание в виде шести месяцев заключения и денежного штрафа. Однако впоследствии суд пересмотрел принятое решение.

17 ноября стало известно, что осужденных освободили из-под стражи. Согласно сообщению судебного департамента Абу-Даби, каждому из восьми фигурантов назначили штраф в размере 150 тысяч дирхамов.

Смягчение наказания последовало после примирения участников конфликта, отказа от взаимных претензий и обращения потерпевшей стороны с просьбой освободить задержанных.

Сам Двалишвили и его товарищ Саба Лазишвили были освобождены ранее. Им также назначили денежные штрафы за нарушение общественного порядка.

Таким образом, судебное разбирательство завершилось освобождением задержанных, однако публичные разногласия между грузинским спортсменом и братьями Нурмагомедовыми продолжились.

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