На праздничный стол приготовлю куриные кармашки: рецепт с начинкой, которая делает мясо особенно сочным
ПроКазань
Куриное филе часто получается суховатым при запекании, но есть простой способ сделать его нежным и сочным. Достаточно превратить обычную грудку в аппетитные кармашки и наполнить их сыром, грибами и сливочной начинкой. Во время приготовления сыр расплавится, а начинка поможет сохранить мягкость мяса.
Такие куриные кармашки отлично подходят для новогоднего стола или семейного ужина. Они красиво смотрятся в разрезе, не требуют сложных ингредиентов и готовятся в духовке без длительного обжаривания.
Какие продукты понадобятся
На 4 порции:
куриное филе — 4 шт. (примерно 700–800 г);
шампиньоны — 200 г;
твёрдый сыр — 120 г;
сливочный творожный сыр — 100 г;
репчатый лук — 1 небольшая головка;
чеснок — 1 зубчик;
растительное масло — 2 ст. л.;
сладкая паприка — 1 ч. л.;
соль и чёрный перец — по вкусу;
свежая петрушка — несколько веточек.
Для начинки лучше выбирать сыр, который хорошо плавится. Подойдут гауда, российский сыр или моцарелла для пиццы.
Как приготовить куриные кармашки с начинкой
Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко порубите.
Разогрейте сковороду с одной столовой ложкой растительного масла. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте грибы.
Готовьте около 7–10 минут, пока лишняя жидкость не испарится. Добавьте измельчённый чеснок, перемешайте и снимите с огня.
Дайте грибам немного остыть. Затем соедините их со сливочным творожным сыром, натёртым твёрдым сыром и измельчённой петрушкой.
Куриное филе промокните бумажными полотенцами. В каждом куске сделайте глубокий продольный надрез сбоку, формируя кармашек. Не прорезайте мясо насквозь.
Натрите филе солью, чёрным перцем и сладкой паприкой.
Наполните каждый кармашек грибной начинкой. Не укладывайте её слишком плотно, чтобы сыр не вытекал при запекании.
Закрепите края деревянными зубочистками.
Смажьте форму оставшимся растительным маслом и выложите подготовленное филе.
Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 20 минут.
Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё примерно 10–15 минут до лёгкой золотистой корочки.
Проверьте готовность мяса: температура в самой толстой части филе должна достигнуть 74 °C.
Готовые кармашки оставьте на 5 минут, затем аккуратно удалите зубочистки и подавайте к столу.
Почему курица получается сочной
Главный секрет блюда — начинка из грибов и двух видов сыра.
Сливочный творожный сыр при нагревании сохраняет нежную консистенцию, а твёрдый сыр плавится и делает начинку более насыщенной.
Грибы добавляют аромат и приятную текстуру.
Дополнительную роль играет способ запекания. Под фольгой курица готовится в более влажной среде, поэтому риск пересушить её уменьшается.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте крупные куски куриного филе примерно одинакового размера. Так кармашки будет удобнее наполнять, а мясо пропечётся равномерно. Не передерживайте курицу в духовке: как только температура внутри достигнет 74 °C, блюдо можно доставать.
Как сделать начинку ещё интереснее
Классическое сочетание грибов и сыра можно дополнить другими ингредиентами.
Например, добавьте немного свежего шпината. Он придаст начинке красивый зелёный оттенок и лёгкую свежесть.
Для более яркого вкуса подойдут мелко нарезанные вяленые томаты.
Если хочется получить нежную сливочную начинку без грибов, смешайте творожный сыр, моцареллу и зелень.
А любителям пикантных блюд понравится вариант с небольшим количеством дижонской горчицы.
Как красиво подать куриные кармашки
На праздничном столе особенно эффектно смотрятся кармашки, разрезанные наискосок.
В разрезе хорошо видна нежная начинка с расплавленным сыром и грибами.
Выложите мясо на большое блюдо, украсьте свежей зеленью и добавьте несколько долек лимона.
В качестве гарнира подойдут картофельный гратен, запечённые овощи, рис или картофельное пюре.
Для более лёгкой подачи можно приготовить салат из свежих овощей с оливковым маслом.
Можно ли приготовить заранее
Начинку удобно подготовить вечером накануне праздника и хранить в закрытом контейнере в холодильнике.
Куриные кармашки можно наполнить за несколько часов до запекания. До приготовления держите их в холодильнике при температуре не выше +4 °C.
Запекать мясо лучше незадолго до подачи, чтобы оно оставалось максимально сочным.
Готовые кармашки можно хранить в холодильнике 3–4 дня, но при повторном разогревании важно не пересушить курицу.
Куриные кармашки с грибами и сыром — простой способ превратить привычное филе в красивое праздничное блюдо. Нежное мясо, ароматная начинка и расплавленный сыр создают удачное сочетание, которое понравится любителям сытных домашних закусок и горячих блюд.
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