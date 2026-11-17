Российский фигурист Макар Игнатов поделился подробностями совместных тренировок со своей супругой Александрой Игнатовой, более известной под девичьей фамилией Трусова. По словам спортсмена, они иногда обсуждают технические моменты и могут поспорить, однако стараются не вмешиваться в подготовку друг друга. Об особенностях работы на одном катке Игнатов рассказал в интервью ТАСС.

Фигурист отметил, что дома они с Александрой нечасто разговаривают о профессиональных вопросах. Гораздо чаще спортивные темы возникают непосредственно во время занятий на льду, когда супруги могут обмениваться замечаниями или высказывать собственное мнение относительно выполнения элементов.

При этом Игнатов считает, что советы близкого человека не всегда воспринимаются так же, как рекомендации наставника. По его мнению, замечания тренера иногда оказываются полезнее подсказок мужа или жены, поскольку личные отношения могут влиять на восприятие сказанного.

Спортсмен признался, что они с Александрой стараются соблюдать определенные границы во время тренировочного процесса. Хотя супруги периодически помогают друг другу советами, в некоторых ситуациях предпочитают воздерживаться от комментариев.

«Конечно, мы подсказываем друг другу, но иногда лучше промолчать», — подчеркнул Макар Игнатов.

Отдельно фигурист высказался о том, насколько комфортно ему ежедневно находиться на одном льду с женой. Игнатов признался, что не видит в такой организации тренировок ничего необычного, хотя окружающие порой придают этому обстоятельству особое значение.

По словам спортсмена, во время занятий они прежде всего остаются профессиональными фигуристами, каждый из которых сосредоточен на собственных задачах.

Макар подчеркнул, что они с Александрой выступают в одиночном катании, поэтому их подготовка строится независимо друг от друга. Семейные отношения супруги стараются оставлять за пределами тренировочного процесса.

Александра Трусова и Макар Игнатов официально зарегистрировали брак летом 2024 года. В 2025 году у пары родился сын Михаил.

После возвращения к спортивной карьере Александра начала подготовку под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Позднее к тренировочной группе присоединился и ее супруг.

Самому Макару Игнатову 26 лет. В его спортивной карьере есть серебряная медаль чемпионата России 2021 года. В нынешнем сезоне фигурист также завоевал бронзу на одном из этапов Гран-при России.

Несмотря на совместную работу на катке, супруги продолжают развиваться как самостоятельные спортсмены. Как отметил Игнатов, они могут поддерживать друг друга, но предпочитают не смешивать семейную жизнь с профессиональной подготовкой.

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