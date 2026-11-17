Белорусская теннисистка Арина Соболенко принесла извинения за эмоциональное поведение во время полуфинального матча против украинки Элины Свитолиной на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:3, 3:6, 6:1. После игры вторая ракетка мира объяснила, что ее резкие слова были вызваны поведением отдельных зрителей, а не направлены против соперницы.

Во время матча болельщики услышали, как Соболенко эмоционально выругалась на русском языке. Некоторые зрители восприняли ее реакцию как оскорбление в адрес Свитолиной или украинцев.

Позднее белорусская спортсменка опубликовала разъяснение в социальных сетях. Она подчеркнула, что причиной ее недовольства стала реакция небольшой группы зрителей, которые, по ее словам, активно выражали радость при каждой ее ошибке.

Соболенко признала, что не должна была позволять эмоциям брать верх, и попросила прощения у всех, кого могли задеть ее высказывания.

«Мой комментарий не был направлен на Элину. Я была расстроена небольшой группой зрителей, которые агрессивно радовались моим ошибкам. Тем не менее я должна была справиться со своим расстройством по-другому и приношу извинения всем, кого это оскорбило. Элина провела отличный матч», — написала теннисистка.

Для Свитолиной эта победа стала первой над Соболенко за всю историю их личных встреч. До этого белорусская спортсменка выигрывала все шесть предыдущих матчей.

Украинская теннисистка также прокомментировала атмосферу на трибунах и призвала болельщиков сохранять уважительное отношение к обеим участницам соревнований.

По словам Свитолиной, на трибунах присутствовало много украинских болельщиков с национальными флагами, которые поддерживали ее во время игры. При этом она подчеркнула, что у каждой спортсменки есть собственная группа поклонников, и выразила надежду на уважительное отношение к соперницам.

«У Арины есть свои фанаты. У меня есть свои фанаты. Я просто надеюсь, что матчи между нами будут уважаться», — отметила украинка.

Дополнительное внимание к противостоянию теннисисток связано с отсутствием традиционного рукопожатия после матчей. Свитолина, как и другие украинские спортсменки, придерживается принципиальной позиции и не пожимает руки соперницам из России и Белоруссии.

По итогам полуфинальных встреч определились участницы решающего матча итогового турнира. Свитолиной предстоит встретиться с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая ранее обыграла чешскую спортсменку Линду Носкову со счетом 6:2, 6:1.

Таким образом, финал турнира определит обладательницу главного трофея соревнований.

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