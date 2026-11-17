Конституционный суд России допустил возможность уменьшения алиментов для родителей с исключительно высокими доходами. Поводом стало обращение вратаря французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова, который оспаривал обязанность ежемесячно перечислять на содержание дочери четверть своего заработка. Теперь судебные решения по делу футболиста должны быть пересмотрены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение было оглашено 17 ноября 2026 года. Конституционный суд разъяснил, что действующее законодательство позволяет изменять размер алиментных выплат, если доход родителя настолько велик, что установленная доля значительно превышает обоснованные потребности ребенка.

Разбирательство началось после жалобы Сафонова, поступившей в высшую судебную инстанцию в июле 2026 года. Спортсмен выразил несогласие с порядком расчета алиментов, определенным после расторжения брака.

Футболист развелся с супругой в 2021 году. В январе 2024 года Никулинский районный суд Москвы обязал его перечислять на содержание общей дочери 25% заработка. Такое решение было принято в соответствии с положениями Семейного кодекса России.

На момент рассмотрения дела ежемесячный доход вратаря составлял от 8 млн до 12,5 млн рублей. При таких заработках размер обязательных платежей достигал нескольких миллионов рублей в месяц.

Сафонов считал, что подобные суммы несоразмерны фактическим расходам на содержание ребенка. В связи с этим он просил изменить порядок выплат и установить фиксированные алименты в размере 300 тыс. рублей ежемесячно, ориентируясь в том числе на доходы бывшей супруги.

Ранее футболист заявлял, что за несколько лет перечислил на содержание дочери около 90 млн рублей. Однако добиться изменения установленного порядка расчета в судах общей юрисдикции спортсмену не удалось.

После отказов в предыдущих инстанциях Сафонов обратился в Конституционный суд. Заседание по его жалобе состоялось 8 октября 2026 года.

Изучив обстоятельства дела, судьи пришли к выводу, что автоматическое взыскание четверти заработка при исключительно высоких доходах может приводить к несоразмерным выплатам.

В Конституционном суде отметили, что алименты предназначены прежде всего для обеспечения потребностей несовершеннолетнего. При этом установленный законом порядок их расчета должен учитывать интересы как ребенка, так и родителя, обязанного перечислять средства.

В частности, суд обратил внимание на возможность нецелевого использования денег при недобросовестном поведении получающего их родителя. Однако само по себе наличие высокого дохода у плательщика не означает, что размер алиментов обязательно должен быть уменьшен.

Отдельно Конституционный суд затронул вопрос о суммах свыше 200 тыс. рублей. В его разъяснении указывается, что российское законодательство относит ежемесячные доходы, превышающие эту отметку, к высоким и предусматривает для них повышенное налогообложение.

В связи с этим алиментные выплаты, существенно превышающие 200 тыс. рублей, суды должны рассматривать как потенциально достаточные для обеспечения потребностей ребенка.

Вместе с тем речь не идет об установлении единого предельного размера алиментов для всех семей. При принятии решения необходимо учитывать индивидуальные обстоятельства, включая возраст несовершеннолетнего, состояние здоровья, расходы на образование, лечение, условия проживания и другие значимые потребности.

Конституционный суд также разъяснил, что положение Семейного кодекса о взыскании четверти дохода на одного ребенка не противоречит Конституции. Действующие нормы уже позволяют судам уменьшать долю заработка, направляемую на алименты, либо устанавливать конкретную ежемесячную сумму при наличии достаточных оснований.

По итогам рассмотрения жалобы предыдущие судебные решения по делу Матвея Сафонова подлежат пересмотру в установленном порядке.

При этом постановление Конституционного суда не означает автоматического снижения алиментов футболиста до 300 тыс. рублей. Окончательный размер будущих выплат предстоит определить при новом рассмотрении дела.

Уже перечисленные на содержание дочери денежные средства возвращению не подлежат.

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