Россияне рискуют потерять деньги и доступ к личным аккаунтам из-за поддельных акций в период «Черной пятницы». Специалисты RuStore и Билайна рассказали о наиболее распространенных способах обмана во время сезонных распродаж.

Мошенники создают копии сайтов известных сервисов и распространяют ссылки через рекламу и сообщения. Покупателю предлагают большую скидку, но для ее получения требуют ввести данные банковской карты или пароль. Отличить подделку иногда можно по адресу сайта, в котором изменены отдельные буквы или добавлены лишние символы.

Особую опасность представляют предложения скачать приложение ради бесплатных бонусов. Под видом игры или программы со скидками может скрываться вредоносный файл, открывающий доступ к информации на смартфоне.

Злоумышленники также используют игровые чаты. Детям обещают виртуальную валюту и подарки, а затем просят сообщить код подтверждения или сфотографировать банковские уведомления на телефоне родителей.

Отдельные схемы связаны с мобильной связью. Абонентам предлагают удвоить пополнение счета или отменить якобы изменившийся тариф. В обоих случаях мошенники пытаются выманить деньги либо получить доступ к личному кабинету.

Еще один риск — подтверждение постороннего запроса на вход. Получив доступ к аккаунту оператора, преступники могут попытаться дистанционно перевыпустить SIM-карту или оформить eSIM и установить контроль над номером.

Специалисты советуют не переходить по сомнительным ссылкам, проверять предложения в официальных приложениях и никогда не сообщать коды из СМС. Родителям также рекомендуют объяснить детям, почему нельзя передавать личные данные даже знакомым по игровым чатам.