В Индии создали таблетку от рака, способную заменить химиотерапию

Индийские ученые разработали экспериментальный противораковый препарат RK-251, который должен активироваться преимущественно внутри опухолевых клеток. О разработке сообщили в Министерстве науки и технологий Индии, передает DD India.

Препарат создали специалисты Института перспективных исследований в области науки и технологий и Индийского технологического института Гувахати. В ведомстве отметили, что разработка рассматривается как возможная более точечная альтернатива традиционной химиотерапии.

Идея RK-251 заключается в том, что вещество остается неактивным в здоровых тканях и включается главным образом в раковых клетках. Такой подход должен снизить повреждение нормальных клеток, которое часто наблюдается при обычной химиотерапии.

Механизм действия препарата связан с активными формами кислорода. Их уровень во многих раковых клетках повышен, и именно это свойство ученые используют для активации RK-251.

В научной публикации говорится, что RK-251 является реагирующим на активные формы кислорода пролекарством ингибитора GSTP1. При активации он высвобождает действующее соединение и проявляет противораковую активность в отношении клеток тройного негативного рака молочной железы.

Исследования также не выявили очевидных признаков токсичности на использованных моделях. В индийском министерстве подчеркнули, что это указывает на перспективность дальнейшей проверки безопасности и эффективности препарата.

При этом RK-251 пока находится на доклинической стадии. Для оценки возможности его применения у людей необходимы дополнительные исследования, включая более широкий анализ безопасности и эффективности.

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