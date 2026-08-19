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Билайн предложил родителям бесплатно подключить «Детский режим» к началу учебного года

Ольга Созонова Автор статьи
В преддверии нового учебного года Билайн запуст...

Фото пресс-служба Билайна

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В преддверии нового учебного года Билайн запустил «Детский режим» для спокойствия родителей и защиты ребёнка от нежелательного контента. Если ребёнок случайно в мобильной сети перейдёт по ссылке из переписки, рекламы или поиска на нежелательный сайт, доступ к нему будет ограничен.

Доступ к нежелательному контенту ограничивается в режиме онлайн на стороне мобильной сети Билайна. После настройки функции родителям не нужно следить, чтобы на смартфоне ребёнка постоянно было установлено и запущено отдельное приложение — возможности «Детского режима» продолжает осуществляться на уровне сети. Блокировка распространяется в том числе на сайты с контентом 18+, азартными играми, информацией об алкоголе, табаке и наркотиках, а также на мошеннические и вредоносные ресурсы.

В рамках «Детского режима» также доступен сервис «Локатор». Он позволяет родителям убедиться, что ребенок дошел до школы, или, вместо серии тревожных звонков, открыть карту и посмотреть, где он задерживается после школы. Помимо этого, данная опция будет актуальна и для других членов семьи, например, если у вас есть пожилые родственники. В сервис можно добавить до пяти близких номеров.

К началу учебного года Билайн также подготовил специальное предложение для родителей, которые выбирают ребёнку первый или новый смартфон. Xiaomi Redmi A3 Pro 128 ГБ можно приобрести в составе «Комплекта на вырост»*. За 5 990 рублей вы получаете современный смартфон, 1 000 бонусных рублей на услуги связи и возможность бесплатно подключить сервисы для безопасности ребёнка.

*C 13.08.26 по 30.09.26 в собств. офисах и интернет-магазине Билайна для ряда клиентов. При покупке акцион. комплекта (смартфон Redmi A3 Pro (Про) 128 Гб + опция «Рубли на связь по акции» на 18 мес. + сим-карта (при закл. абон. договора за плату) новым абонентам). Кол-во товаров ограничено. Услуги «Геолокация» и «Ограничение контента» подключаются отдельно. Территория и подробные условия акции представлены на сайте Билайна.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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