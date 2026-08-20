Технологии

Qualcomm может представить два флагманских Snapdragon 8 Elite

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На Snapdragon Summit, который пройдёт с 22 по 24 сентября, компания Qualcomm, предположительно, представит сразу два флагманских процессора. В тизере производитель использовал слоган «Dual 8 Elite» и пообещал «вдвое больше выбора» для производителей смартфонов.

По слухам, новинки получат названия Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Старшая версия якобы предназначена для топовых моделей: её будут производить по 2-нм технологии, а графический ускоритель — Adreno 850. Обычный чип, по предварительным данным, окажется скромнее.

Точные характеристики, названия и список устройств с новыми процессорами Qualcomm раскроет 22 сентября. Информацию со ссылкой на тизер и слухи публикует Ferra.

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