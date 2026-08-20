MSI выпустит Prestige 14 Flip AI+ с картинами Ван Гога за €2499

MSI представила ограниченную серию ноутбуков Prestige 14 Flip AI+ с дизайном по мотивам картин Винсента Ван Гога. Продажи начнутся в первую неделю сентября, цена в Европе составит €2499.

На крышке устройства могут быть изображены «Звёздная ночь» или «Звёздная ночь над Роной» — на выбор покупателя. Корпус выполнен в ярко-синем цвете, на подставке для рук напечатана цитата художника. В системе уже установлены обои Windows 11, а фирменное приложение MSI Center M оформлено в этой же стилистике.

Технически новинка повторяет обычный Prestige 14 Flip AI+. Доступна только одна конфигурация: 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD на 1 ТБ. Внутри установлены процессор Intel Core Ultra X9 378H (Panther Lake) с четырьмя производительными и 12 энергоэффективными ядрами, а также графика Intel Arc B390.

Экран — 14-дюймовый сенсорный OLED с разрешением 1920×1200.