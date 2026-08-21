После споров о кофе ученые признали его полезным
За последние годы появилось больше научных данных о возможной пользе умеренного употребления кофе. Исследования 2026 года связывали этот напиток со снижением риска деменции, поддержкой здоровья печени и изменениями микробиома кишечника, пишет Scientific American.
Авторы материала отмечают, что изменение отношения к кофе связано не только с новыми результатами, но и с качеством исследований. В 1970–1980-х годах часть работ проводилась с методологическими недостатками. Одним из примеров называют исследование 1981 года, где кофе связывали с раком поджелудочной железы.
Сейчас ученые чаще используют проспективные когортные исследования. В таких работах за десятками тысяч людей наблюдают в течение многих лет, а статистические методы позволяют лучше учитывать факторы, которые могут искажать результат, например курение или уровень стресса.
При этом специалисты подчеркивают, что связь между кофе и снижением риска заболеваний не всегда означает прямую причину и следствие. На результаты могут влиять особенности здоровья, образа жизни и питания людей, которые регулярно пьют кофе.
В 2016 году Международное агентство по изучению рака пересмотрело оценку кофе. Напиток больше не относят к категории «возможно канцерогенных» для человека и считают не поддающимся классификации по канцерогенности.
По данным современных исследований, умеренное употребление кофе может быть связано с более низким риском ряда заболеваний, включая инфаркт, диабет, инсульт и нарушения сердечного ритма. Однако речь идет именно об умеренном потреблении.
Ученые также обращают внимание, что польза чаще обсуждается применительно к черному кофе. Добавление большого количества сахара, сливок или других калорийных добавок может снижать положительный эффект напитка.
Отдельное ограничение касается источников кофеина. Данных о кофе накоплено значительно больше, чем о других напитках и продуктах с кофеином, поэтому выводы нельзя автоматически переносить на все такие источники.
Исследователи считают, что дальнейшие работы должны показать, какие именно соединения в кофе влияют на здоровье и что происходит, когда человек начинает пить его регулярно. Пока же специалисты говорят о пользе умеренного потребления, но не рассматривают кофе как замену здоровому рациону и медицинской профилактике.
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