Ученые Новосибирского государственного университета разработали и запатентовали способ получения водной дисперсии углеродных нанотрубок с высокой концентрацией и низкой вязкостью. Такая технология может быть полезна производителям литий-ионных аккумуляторов и лакокрасочных материалов, сообщили в НГУ.

Разработкой занимались специалисты Центра НТИ по новым функциональным материалам НГУ. Углеродные нанотрубки используют как добавку к материалам, чтобы придавать им электропроводящие и упрочняющие свойства.

Такие добавки могут применяться в аккумуляторах и батареях. По данным исследователей, включение нанотрубок способно повышать мощность подобных изделий до десяти раз.

Проблема заключается в том, что концентраты нанотрубок обычно получаются слишком вязкими. Из-за этого для перевозки их часто смешивают со спиртом или другими легковоспламеняющимися жидкостями.

Новосибирские ученые предложили иной подход. Они использовали сочетание известных дисперсантов, что позволило увеличить концентрацию нанотрубок в водной суспензии и при этом сохранить низкую вязкость состава.

Старший научный сотрудник Центра НТИ по новым функциональным материалам НГУ Сергей Чупин отметил, что новый способ позволяет загружать больше нанотрубок в суспензию и готовый состав. Это должно положительно сказаться на логистике готовой продукции.

По словам разработчиков, технология уже готова к практическому внедрению на предприятиях. Ее предложили российским производителям литий-ионных аккумуляторов и лакокрасочных покрытий.

Новый состав может помочь снизить расходы на транспортировку и упростить работу с концентрированными дисперсиями нанотрубок. В НГУ считают, что это повысит конкурентоспособность отечественных производителей.

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