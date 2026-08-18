Только представьте: около 90% времени человек проводит в помещениях. Поэтому дом довольно быстро начинает влиять не только на бытовые привычки, но и на ощущение комфорта. Исследователи давно изучают эту связь. Например, в одной работе ученые наблюдали за 60 работающими семейными парами и заметили, что женщины, которые чаще описывали свое жилье как захламленное и наполненное незавершенными делами, показывали менее благоприятную динамику уровня кортизола в течение дня.

Но порядок для каждого выглядит по разному. Одному спокойно, когда все вещи спрятаны за закрытыми фасадами. Другой может долго выбирать шторы, ковер или светильник, потому что именно детали создают для него настроение дома. Третий еще в магазине проверит количество полок, механизм дивана и материал столешницы. А кто то в первую очередь думает о большом столе, за которым по выходным соберутся друзья или семья.

Поэтому при выборе интерьера стоит отталкиваться от своих привычек, ритма жизни и того, как именно вы проводите время дома.

Редакция ProKazan совместно с «Максидомом» подготовила небольшой квиз из пяти вопросов. Здесь не нужно угадывать правильный ответ или вспоминать, какой стиль сейчас в моде. Представьте обычный вечер дома и выбирайте то, что действительно ближе вам.

Сначала честно ответьте на вопросы

1. Как выглядит ваш идеальный вечер?

А. Тишина, книга или сериал, хочется спокойно побыть дома.

Б. Красивый ужин, музыка, мягкий свет и приятная атмосфера.

В. Хочется разобрать накопившиеся дела и привести все в порядок.

Г. Зову друзей, готовлю еду и могу просидеть за разговорами до ночи.

Д. Вся семья дома, дети рядом, каждый занят своим делом.

2. Что для вас важнее всего при выборе мебели?

А. Лаконичный вид и минимум деталей.

Б. Цвет, фактура и интересный дизайн.

В. Функциональность, надежность и удобство в быту.

Г. Комфорт и ощущение, что дома хочется задержаться подольше.

Д. Чтобы вещью было удобно пользоваться всей семье.

3. Представьте, что вы выбираете диван. Какой вариант заметите первым?

А. Строгий и компактный.

Б. Необычного цвета или формы.

В. Трансформер с дополнительным хранением.

Г. Большой, глубокий и максимально мягкий.

Д. Вместительный, практичный и простой в уходе.

4. Что чаще всего раздражает вас дома?

А. Когда на виду слишком много вещей и деталей.

Б. Когда интерьер выглядит скучным и безликим.

В. Когда для каждой мелочи приходится искать место или делать лишнее действие.

Г. Когда дома неудобно расслабиться или принять гостей.

Д. Когда пространство плохо приспособлено к жизни всей семьи.

5. Если бы вы могли изменить дома только одну вещь, что выбрали бы?

А. Убрали бы все лишнее и освободили больше пространства.

Б. Добавили бы выразительный цвет, свет или необычный декор.

В. Организовали бы хранение и сделали пространство функциональнее.

Г. Обустроили бы место для отдыха, ужинов и встреч с друзьями.

Д. Сделали бы дом удобнее для совместной жизни и повседневных семейных дел.

Теперь посчитайте, какая буква встречалась в ваших ответах чаще. А — минималист, Б — эстет, В — практик, Г — гедонист, Д — семейный тип.



Пять вопросов помогут точнее увидеть, какой сценарий вам ближе. Если два варианта все же набрали одинаковое количество ответов, можно ориентироваться сразу на оба: в реальной жизни интерьерный характер редко укладывается в один тип.

Если у вас больше ответов А: минималист, которому важно убрать визуальный шум

После насыщенного дня минималисту хочется прийти туда, где взгляд ни за что не цепляется. Провода спрятаны, на полках нет десятка случайных баночек, мебель не спорит друг с другом, а каждая вещь занимает понятное место.

Поэтому такой интерьер обычно собирается вокруг простых форм, спокойных поверхностей и закрытых систем хранения. Здесь важна не пустота, а ощущение порядка, когда пространство не требует постоянного внимания.

Даже свет лучше работает по тому же принципу. Например, лаконичный настенно потолочный светильник из «Максидома» может стать базовым решением для комнаты, где не хочется перегружать интерьер декоративными деталями. Он дает нужный свет и спокойно остается частью общего фона.

Совет: начните с простого вопроса: что из того, что сейчас находится перед глазами, действительно нужно оставлять на виду?

Если у вас больше ответов Б: эстет, которому важны детали

Эстет замечает то, мимо чего другие проходят спокойно. Может долго сравнивать два похожих оттенка, выбирать ткань по фактуре и сразу чувствовать, когда комнате не хватает акцента.

Такому человеку важно, чтобы интерьер создавал настроение. Поэтому здесь работают выразительные обои, текстиль, ковры и светильники. При этом вовсе не обязательно делать яркой всю комнату. Иногда достаточно одной детали, вокруг которой потом собирается остальное пространство.

Например, декоративные обои HOME COLOR из «Максидома» могут стать такой отправной точкой. Выразительный рисунок стены задает настроение, а уже под него проще подбирать шторы, мебель и свет.

Совет: собирайте интерьер вокруг деталей, которые вам действительно приятно видеть каждый день, даже если их ценность больше в настроении, чем в функции.

Если у вас больше ответов В: практик, который ценит удобство

Практик редко выбирает вещь только глазами. Он откроет дверцы, проверит механизм, посчитает полки и обязательно подумает, сколько времени потом уйдет на уход.

Для него хороший интерьер начинается с удобства. Вещи должны помогать быстрее готовить, убирать и поддерживать порядок без лишних усилий.

Хороший пример — органайзер. У него две секции размером 14 × 18 × 9,5 см, поэтому губка, щетка и средство для мытья посуды могут храниться рядом и не занимать поверхность у раковины.

Такие небольшие решения особенно хорошо показывают логику практика: каждая вещь должна снимать одну повторяющуюся бытовую задачу.

Совет: ищите решения, которые избавляют от мелких бытовых действий и помогают поддерживать порядок без лишних усилий.

Если у вас больше ответов Г: гедонист, который любит жить дома красиво

Пятничный вечер легко затягивается до полуночи. На столе еще стоят тарелки, кто-то уже перебрался в кресло, свет стал мягче, а разговоры продолжаются так, будто расходиться пока никто не собирается.

Гедонист обычно и собирает дом вокруг таких моментов. Ему важны большой стол, удобные кресла, красивая посуда и свет, который помогает менять настроение комнаты в течение вечера.

Например, обеденный стол «Майорка» из «Максидома» можно использовать и для спокойного завтрака вдвоем, и как центр встречи с друзьями. Здесь важен сам сценарий: чтобы за столом было удобно сидеть долго, ставить блюда и не торопиться заканчивать вечер.

Совет: ориентируйтесь на те вещи, которые сделают ваши любимые домашние сценарии еще приятнее и помогут чаще собираться вместе.

Если у вас больше ответов Д: семейный тип, которому важен запас прочности

Утро в семье редко выглядит как картинка из каталога. Один уже собирается на работу, второй ищет зарядку, ребенок пролил воду, а на кухне одновременно завтракают несколько человек.

Поэтому семейный интерьер прежде всего должен спокойно выдерживать повседневную жизнь. Здесь особенно важны простота уборки, долговечность, безопасность и вещи, которые не требуют слишком бережного обращения.

Хороший пример — влагостойкий защитный чехол SEA для матраса из «Максидома». Материал сочетает махровое полотно и влагостойкую мембрану, поэтому случайно пролитая вода не превращается в отдельную проблему с сушкой и чисткой матраса.

Именно в таких мелочах семейный тип обычно и видит настоящий комфорт: вещь должна помогать делать жизнь дома удобнее, даже когда все идет совсем не по плану.

Совет: при выборе смотрите чуть дальше первой покупки и подумайте, останется ли эта вещь удобной для всей семьи, когда пройдет эффект новизны и начнутся обычные будни.

Дом редко складывается из одного интерьерного типа. В одной комнате может побеждать минималист, на кухне просыпаться практик, а за большим столом по выходным собираться настоящий гедонист. Главное, чтобы вещи вокруг совпадали с тем, как вы действительно живете, а не только хорошо выглядели на фотографии.

В «Максидоме» можно подобрать мебель, свет, текстиль, товары для хранения и другие решения для разных домашних сценариев, сравнить варианты и собрать интерьер под свои привычки.

Уточнить наличие товаров и получить консультацию можно по телефону: 8 (843) 210-07-07 Официальный сайт «Максидома»

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